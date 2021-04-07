 

Юрист рассказал о возможных мерах по госзащите жертвы «скопинского маньяка»

07.04.2021, 5:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках государственной защиты Екатерине Мартыновой, бывшей пленнице так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова, могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в другое место, рассказал выступающий на правах эксперта адвокат Дмитрий Зацаринский.

По его словам, госзащита – это целый комплекс дорогостоящих мероприятия. «Это предоставление круглосуточной охраны, в данном случае женщине, бывшей потерпевшей, а также ее семье. Их могут круглосуточно охранять, они могут переедут за счет бюджета в другое место и могут сменить фамилии и имена, а также прочие установочные данные», – цитирует РИА «Новости» Зацаринского.

При этом, как отметил юрист, в РФ эта мера «применяется довольно редко, поскольку это затратная для бюджета процедура». По его словам, чаще всего госзащита предоставляется в рамках уголовных дел, связанных с организованной преступностью и/или с большими деньгами.

Он отметил, что в США и Европе для сходных целей применяется другая мера: судебный запрет приближаться к жертве на какое-либо расстояние, но российским законодательством она не предусмотрена.

Во вторник Мартынова, бывшая пленница так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, написавшая на него заявление в СК, и ее семья получили госзащиту.

В конце марта Мартынова обратилась в СК, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях. Позже она рассказала, почему попросила Следственный комитет предоставить ей госзащиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против своего мучителя. По ее словам, Мохов «говорил не раз, что мечтает со мной встретиться», она расценивает это как угрозу.

Напомним, очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Она указала, что брать интервью с маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / Компания Apple обновила новую версию iOS 14, выпущенную 16 сентября

14.01 / “Рынок газа должен работать”. Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с МВФ

18.01 / Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского

05.12 / Под Офисом президента в Киеве протестующие требовали увольнения Татарова. Он сказал, что его отставки хотят антиукраинские силы

21.10 / В Кремле прокомментировали материал CNN о планах РФ по «Буревестнику»

08.01 / Скончался пострадавший при беспорядках сотрудник полиции Капитолия США

06.08 / Зеленский подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

12.08 / Азербайджан и Венесуэла поздравили Россию с регистрацией вакцины от COVID-19

25.03 / Honda начинает продажи нового кроссовера Breeze с расходом 1,3 л на 100 км

16.12 / Тышкевич: Сенат США одобрил кандидатуру посла в Беларуси. Формально Штаты продемонстрируют признание Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)