 

Синоптики рассказали о погоде в Москве

07.04.2021, 5:52, Новости дня
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В среду в столице ожидается облачная погода с дождем, температура воздуха составит 9-11 градусов, сообщили в Годрометцентре.

В ночь на четверг столбики термометра могут опуститься до 2-4 градусов, возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, ночью – западный, юго-западный 7-12 м/c. Давление – 739 мм рт. ст., говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В Московской области в среду температура воздуха составит 6 – 11 градусов тепла, местами пройдет дождь. В ночь на четверг температура может опуститься до нуля.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Москве начнет ухудшаться 7 апреля, из-за глубокого антициклона в четверг в столицу вернется снег и заморозки.



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