 

Мнение: Ушел из-под носа

07.04.2021, 5:28, Разное
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Террорист на велосипеде, устроивший в центре Москвы химическую атаку на редакцию «Новой», транспортный НИИ и детскую музыкальную студию, скрылся под сотнями камер. МВД разводит руками….

…В ночь с 14 на 15 марта 2021 года к зданию, где расположена редакция «Новой газеты», подъехал велосипедист, одетый в прорезиненный плащ и замаскированный под курьера «Яндекса». К велику был прикреплен пульвелизатор. Он опрыскал вход в здание неким химическим веществом.

В результате было эвакуировано здание НИИ московской мэрии «МосТрансПроект» — из-за сильного химического запаха: вещество было разнесено на подошвах по всем офисам. Запах чувствуется до сих пор — спустя почти месяц. И это несмотря на то, что асфальт перед входом был заменен.

….Из источников, близких к полиции, известно: вроде сначала кого-то поймали и даже этот кто-то начал что-то рассказывать, потом оказалось — ошибочка вышла, не того изловили. А настоящий вонючка скрылся на велосипеде где-то в области, а там — уж извините…

Слушайте, вот не надо!

Все это мы проходили неоднократно, и веры в это нет никакой.

Окрестности редакции нашпигованы видеокамерами и вышками сотовой связи. Видео были изъяты. Проследить путь вонючки, который явно не заканчивал спецкурсов в Лэнгли, элементарно.
ПОДРОБНОСТИ

Если силовики отловили террориста на велосипеде, но потом отпустили, похоже, что у преступника хороша крыша. И, увы, подобное распыления дряни на улицах Москвы, похоже, не последнее.

А чего не распылять, если это можно делать безнаказанно?

Источник: Ирек Муртазин



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