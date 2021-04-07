 

Мнение: Парад популярности. Октябрь 1981

07.04.2021, 5:10, Разное
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Популярные в СССР отечественные и зарубежные исполнители 1981 года. Макаревич уже тогда "не прогибался" под изменчивый мир.
Также бросается в глаза хорошо знакомые фамилии, которые уж 40 лет, со времен позднего Брежнева (!) заправляют в отечественной попсе.
Кстати, СССР был настолько прогрессивной страной, что гей-группа "Вилладж-Пипл" попадала в советские хит-парады конкурируя с шведскими нетленками.

Источник: Colonel Cassad



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