 

В ОП прокомментировали досрочное освобождение Литвинович от должности члена ОНК Москвы

07.04.2021, 4:58, Новости дня
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Решение Совета Общественной палаты РФ о досрочном прекращении полномочий члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович справедливо, даже учитывая ее активную позицию, считает председателя комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

«С одной стороны, действительно, Марина Литвинович, является таким активным членом ОНК, с другой, все-таки мы посчитали, что с ее стороны, к сожалению, слишком много нарушений как регламента работы ОНК, так и Кодекса этики было зафиксировано. Мы понимаем, что если ОНК не будет работать как единый сплоченный коллектив, – а по закону это именно такой коллективный орган общественного контроля, – то слишком много соблазнов возникает: использовать свой статус для получения информации по следствию и использовать ее в своих каких-то интересах, ангажировано публично выступать по тому или иному подследственному или заключенному. Заложенный законодателем принцип коллективности призван воспрепятствовать всем этому. Если эти нормы не уважаются членом ОНК, если он не соблюдает установленные правила, могут быть приняты и такие решения, как сегодня», – говорится в комментарии Холодова, опубликованном в Telegram-канале ОП.

В свою очередь член ОП Марина Бутина отметила, что, как только встал вопрос о прекращении полномочий Литвинович, ей пришлось рассмотреть заново огромное количество поступивших к ней обращений как в защиту Литвинович, так и против нее. По словам Бутиной, пока она детально разбиралась в этом деле, прочитала целый том материалов, приняв в итоге решение не в пользу Литвинович. «Если член ОНК выходит за пределы этих полномочий, он бросает тень на всех остальных своих коллег, и они вправе призвать его к ответственности за это. Член ОНК должен заниматься прежде всего контролем соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Это тяжелая командная работа, не очень-то порой и благодарная. Она не приносит много публичных очков и хайпа. Именно поэтому некоторые не выдерживают соблазна выйти за рамки определенных законом полномочий», – написала Бутина в своем Telegram-канале.

Решение о досрочном прекращении полномочий Литвинович было принято членами Совета ОП во вторник. Представители ОНК Москвы рассказали о том, что неоднократно получали обращения от граждан, юристов, а также органов власти по фактам нарушения Литвинович кодекса этики членов ОНК, федерального закона № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и регламента ОНК города Москвы, сообщается на сайте ОП.



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