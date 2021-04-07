Управление Суэцкого канала назвало вероятную причину инцидента с контейнеровозом

Инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки, сообщил глава управления канала Усама Рабиа в интервью японскому агентству Киодо.

«Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», – передает его слова ТАСС.

Рабиа уточнил, что по результатам анализа имеющихся данных, к блокировке водной артерии действительно привела человеческая ошибка.

Глава управления добавил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, однако власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. «Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», – сказал Рабиа.

Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта, контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась.