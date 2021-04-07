Маски и хорошая вентиляция оказались эффективнее по сравнению с социальной дистанцией



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Новое исследование провели ученые Университета Центральной Флориды (University of Central Florida) с целью помочь регулирующим органам помочь решить вопрос, можно ли школам и колледжам вернуться к занятиям в классе. В США школьники и студенты уже год учатся либо дистанционно, либо с массой ограничений по посещению. По мнению экспертов в образовании, это привело к серьезному стрессу у детей и негативно повлияло на их успеваемость.

Ученые создали компьютерную модель университетской аудитории со студентами и преподавателями, а затем воспроизвели воздушный поток и рассчитали возможный риск распространения SARS-Cov-2. Предполагалось, что все присутствующие должны находиться в помещении только в масках.

Результаты подтвердили пользу масок, поскольку они предотвращают прямое воздействие вирусных аэрозолей за счет создания слабого потока теплого воздуха. Он заставляет аэрозоли перемещаться вертикально, защищая других студентов от попадания капель.

Исследование также показало высокую эффективность вентиляции с хорошим воздушным фильтром, который сокращает риск заражения на 40-50% по сравнению с невентилируемыми помещениями. Она создает постоянный воздушный поток, который направляет аэрозоли в фильтр, не позволяя им концентрироваться в помещении.

Вместе с тем ученые подтвердили недавние рекомендации Центров по контролю и заболеваний США (CDC) по сокращению социальной дистанции с шести до трех футов (91 см) при условии ношения масок.

«Если сравнивать вероятность заражения при ношении масок, три фута социального дистанцирования не увеличили риск инфицирования по сравнению с шестью футами в нашем исследовании. Это может быть хорошим доказательством тому, что школы и другие предприятия могут безопасно работать во время пандемии», — считают ученые.