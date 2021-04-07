 

Новая линейка смартфонов iPhone 13 может выйти уже в сентябре

07.04.2021, 4:10, Новости дня
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Источники сообщают о том, что Apple создает новую линейку смартфонов iPhone 13 со значительным опережением графика. Так, стало известно, что однокристальные системы А15, разработанные в самой «Яблочной» компании, начнут сходить с конвейера уже в мае текущего года.

Несложные подсчеты позволяют предполагать, что готовые аппараты тринадцатой линейки производитель сможет представить и сразу же вывести на рынок не позднее сентября.

Напомним, что поставками однокристальных систем Apple A15 займется компания TSMC. Ранее в сети была опубликована информация том, что данное производство может задержаться из-за возникшего в мире дефицита комплектующих и материалов. Но, как видим, получается все наоборот.



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