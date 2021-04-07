 

В МВД разъяснили возможные изменения в паспортах россиян

07.04.2021, 4:04, Новости дня
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В случае внесения изменений на последней странице паспорта гражданина РФ менять документы не понадобится, сообщили в МВД.

Ведомство ранее подготовило законопроект, в рамках которого предлагается внести изменения на последней странице паспорта: будет дополнен текст памятки. Сейчас на 20-й странице документа размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина Российской Федерации. Законопроект предлагает дополнить страницу напоминаем о личной подписи владельца на второй странице, а также о том, что паспорт, подлежащий замене, действует в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», – передает заявление МВД РИА «Новости».

Ранее в МВД раскрыли подробности механизма выдачи россиянам паспортов нового образца в виде карты с электронным чипом (ПЭН). Правительством было поручено организовать выдачу ПЭН на территории Москвы, начиная с 1 декабря 2021 года. В регионах выдача документов будет осуществляться по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.



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