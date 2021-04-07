Названа дата первого полета вертолета на Марсе

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07.04.2021, 4:04, Новости дня
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Первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля, сообщили в NASA.

«Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity», – цитирует сообщение NASA «Коммерсант».

Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляция полета будет вестись на сайте и в соцсетях ведомства.

Ожидается, что в ходе первого полета вертолет поднимется на высоту в три метра. В следующих полетах вертолет должен будет летать уже на уровне пяти метров над поверхностью Марса.

Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности.



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