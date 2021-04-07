Исчезнувшая звезда: что известно об актрисе Ольге Понизовой

Актриса Ольга Понизова родилась 8 марта 1974 года в Москве. С

ранних лет Ольга посещала занятия в киношколе и уже в 15 лет дебютировала на экране.

Впервые Понизова снялась в небольшой роли в фильме режиссера Николая

Александровича “Не сошлись характерами”.

Будучи студенткой Щукинского училища, девушка попала в картину

“Грех. История страсти”. Ее партнером был Александр Абдулов. После выпускного артистку взяли в проект “Все будет хорошо”,

который и прославил ее на всю страну.

На пике славы Понизова неожиданно для всех ушла в тень. Как

оказалось, артистка стала супругой телевизионного продюсера Андрея Челядинова и

родила сына Никиту. Материнство поглотило Ольгу, она посвятила себя родным. Звезда

картины “Все будет хорошо” легко отказалась от профессии. Ольга не

раз признавалась в интервью, что публичность ее тяготит.

Вернуться к работе Понизову вынудил развод. Бывший муж

помогал Ольге финансово, однако ей захотелось стать самостоятельной. Артистка

устроилась в “Театр Луны”. Спустя время вышел сериал с участием

Понизовой “Зал ожидания”. Затем актрису взяли в московский ТЮЗ. Именно

там Ольга поняла, что театральные подмостки ей милее съемочных площадок. В 2007

году вышла последняя киноработа артистки – комедия “Ты всегда будешь со

мной”.

Личная жизнь знаменитости не складывалась. Ольга всю любовь

и внимание дрила единственному сыну Никите. Наследник радовал Понизову успехами

– он окончил школу и поступил в вуз. 3 июля 2015 года Никита погиб в ДТП.

Отпрыску знаменитости было всего 20 лет.

Смерть сына стала страшным ударом для Ольги Понизовой. Артистка

от всех отгородилась, перестала выходить на связь с друзьями и коллегами.

Знаменитость уволилась из театра. Репортеры приезжали в московскую квартиру Ольги,

но и там ее не было.

Ходили слухи, что звезда театра и кино ушла в монастырь. По другим данным знаменитость занимается

благотворительностью.