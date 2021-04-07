 

Исчезнувшая звезда: что известно об актрисе Ольге Понизовой

07.04.2021, 4:02, Разное
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Актриса Ольга Понизова родилась 8 марта 1974 года в Москве. С
ранних лет Ольга посещала занятия в киношколе и уже в 15 лет дебютировала на экране.
Впервые Понизова снялась в небольшой роли в фильме режиссера Николая
Александровича “Не сошлись характерами”.

Будучи студенткой Щукинского училища, девушка попала в картину
“Грех. История страсти”. Ее партнером был Александр Абдулов. После выпускного артистку взяли в проект “Все будет хорошо”,
который и прославил ее на всю страну.

На пике славы Понизова неожиданно для всех ушла в тень. Как
оказалось, артистка стала супругой телевизионного продюсера Андрея Челядинова и
родила сына Никиту. Материнство поглотило Ольгу, она посвятила себя родным. Звезда
картины “Все будет хорошо” легко отказалась от профессии. Ольга не
раз признавалась в интервью, что публичность ее тяготит.

Вернуться к работе Понизову вынудил развод. Бывший муж
помогал Ольге финансово, однако ей захотелось стать самостоятельной. Артистка
устроилась в “Театр Луны”. Спустя время вышел сериал с участием
Понизовой “Зал ожидания”. Затем актрису взяли в московский ТЮЗ. Именно
там Ольга поняла, что театральные подмостки ей милее съемочных площадок. В 2007
году вышла последняя киноработа артистки – комедия “Ты всегда будешь со
мной”.

Личная жизнь знаменитости не складывалась. Ольга всю любовь
и внимание дрила единственному сыну Никите. Наследник радовал Понизову успехами
– он окончил школу и поступил в вуз. 3 июля 2015 года Никита погиб в ДТП.
Отпрыску знаменитости было всего 20 лет.

Смерть сына стала страшным ударом для Ольги Понизовой. Артистка
от всех отгородилась, перестала выходить на связь с друзьями и коллегами.
Знаменитость уволилась из театра. Репортеры приезжали в московскую квартиру Ольги,
но и там ее не было.

Ходили слухи, что звезда театра и кино ушла в монастырь. По другим данным знаменитость занимается
благотворительностью.



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