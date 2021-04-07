Мнение: Вечный холод

Паша Пряников немного горюет о том, что в России до такой степени сократилась еврейская община: приводит цифры, и они реально поражают – я и не думал, что НАСТОЛЬКО. Оказывается – в 5 раз сокращение! “Около 2 млн. евреев выехало из бывшего СССР. Ещё примерно 0,5 млн. осталось, из которых в России – тысяч 300 (а с правом репатриации, т.е. с ¼ еврейской крови) – до 1 млн. Очень печально, что мы потеряли такую большую и очень развитую еврейскую общину” – пишет он у себя в блоге.

Действительно круто. Причем, как бы ни сокращалось поголовье евреев в стране – на масштабы антисемитизма это в любом случае никак не влияет, чему я сам свидетель, как постоянный читатель соответствующих комментариев под постами практически любого содержания. И не повлияет: помню, еще в советское время читал на эту тему интервью со Станиславом Лемом, знаменитым фантастом из Польши: он тогда так и сказал, приведя в пример родную страну – “вот в Польше после Второй Мировой евреев не осталось практически совсем; а антисемитизм – есть!”

Но мое внимание больше всего привлекла вот эта цитата из поста Пряникова:

“В 2008-09 годах мы полтора года провели нос к носу с ув. Антоном Носиком (вечная ему память) – он был главредом сайта Бизнес-ФМ, я его первым замом. Не забуду его рассказы, почему он в итоге вернулся из Израиля в Россию и предпочитал любить Израиль на расстоянии. Одним из его воспоминаний было то, что «я нигде не мёрз так зимой, как в Иерусалиме».

Зимой 2015 года я это испытал на себе, когда мы с семьёй думали тоже переселяться в Израиль и присматривались к местной жизни. Я тоже могу сказать, что я никогда не мёрз так сильно, как в ту зиму в Тель-Авиве. Не говоря о том, что и жизнь в Т-А сейчас раза в 2-2,5 дороже, чем в Москве”.

Опять про холодрыгу! Постоянно приходится читать подобные пассажи от наших эмигрантов, причем не только про Израиль – но и про Англию, про Германию, про США… Когда наш эмигрант хоть немного забывается и начинает чувствовать себя среди своих – он начинает жаловаться, что зимой МЕРЗНЕТ. Потом, правда, стоит на этом хоть немного акцентировать внимание – все эмигранты разом вскидываются и начинают всё яростно отрицать. Похоже, это такая “стыдная правда”, причем настолько болезненная, что любой разговор о ХОЛОДЕ в домах вызывает страшнейшие “ломки”…

Но бог с этими вечными эмигрантскими комплексами, они все-таки изрядно утомляют. Интересно другое: как так вообще получается? Ведь очевидны два обстоятельства:

а) проблема “зимнего замерзания”, а точнее отсутствия нормального отопления в домах – на Западе носит практически тотальный характер и доставляет людям массу неудобств, причем не только эмигрантам, но и аборигенам (оно видно по художественной литературе, причем любой иноязычной – жалобы проскальзывают и у американских, и у английских, и у немецких, и у французских авторов).

б) в России проблема куда менее остра.

Нет, я много поездил по России, собирал в том числе жалобы на ЖКХ – я хорошо знаю, что во многих городах с отоплением квартир ввиду изношенности труб и всей инфраструктуры всё обстоит далеко не слава богу, люди, особенно в малых городах, часто жалуются на “едва теплые батареи”. Помню, как сам разбирался с бабушками, которые страдали от того, что у них в домах температура не повышается выше 15-16 градусов, а по нормативам (!) она должна быть в районе 20 градусов – и местный мэр потел и краснел, обещая это как можно скорее исправить…

Это да – но ведь те же эмигранты из Европы зачастую говорят, что у них в спальнях чуть ли не ноль по ночам!

Почему же так получилось, что в России климат в целом холоднее, а в домах зимой много теплее? Похоже, за это нам надо прямо благодарить коммунизм, не иначе. То, что они насильно все-таки внедрили в городах систему центрального отопления – то есть НЕРЕНТАБЕЛЬНУЮ, по меркам современного западного общества, вещь. Делаю такой вывод, поскольку вижу – САМО центральное отопление даже в самых цивилизованных городах мира не возникает.

И отсюда еще более интересный вывод: выходит, если бы в стране в 1917 году не захватили власть на долгих 70 лет большевики, а вместо этого Россия бы развивалась более органическим, естественным путем, без “строительства нового общества” – у нас в стране все тоже изнывали бы от холода зимой, причем САМИ, по своей собственной воле (как это делают эмигранты) – просто не желая отдавать слишком существенную часть доходов за тепло?!

Или все-таки в России все равно каким-то образом появились бы ТЭЦ, даже при капитализме – просто потому, что сидеть в тотальном холоде 5 месяцев в году вместо европейских двух никто бы не выдержал? Что оказалось бы сильнее – жадность или морозоустойчивость?

Что же все такое центральное отопление – рыночная необходимость или счастливая случайность, джекпот, который сорвали россияне за все прочие ужасы коммунизма?