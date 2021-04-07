 

Мнение: Почему он не пишет

07.04.2021, 3:34, Разное
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Друзья, вот та самая, банальная ситуация.

После свидания мужчина не пишет.

Каждый день сотни женских коучей объясняют женщинам, что единственная причина этого – женщина ему не понравилась.

Но ведь это не так.

Это распространяют те, кто всю психологию отношений хочет свести до “горит – не горит” и “гори-гори ясно, чтобы не погасло”.

Мы можем назвать десяток причин, почему мужчина может не писать после свидания, когда женщина ему, в целом, понравилась.

Если не считать за “понравилась” состояние безумной влюбленности, а иметь в виду именно симпатию.

Десять причин достойных и логичных будем с вами искать (вы будете искать, а я называть “вот первая”, “вот вторая” и так далее), которых надо знать рапанам.

Особенно рапанам. Рыбам меньше. Почему, вы тоже объясните, если догадаетесь.

Источник: Эволюция



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