Мнение: Почему он не пишет
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Друзья, вот та самая, банальная ситуация.
После свидания мужчина не пишет.
Каждый день сотни женских коучей объясняют женщинам, что единственная причина этого – женщина ему не понравилась.
Но ведь это не так.
Это распространяют те, кто всю психологию отношений хочет свести до “горит – не горит” и “гори-гори ясно, чтобы не погасло”.
Мы можем назвать десяток причин, почему мужчина может не писать после свидания, когда женщина ему, в целом, понравилась.
Если не считать за “понравилась” состояние безумной влюбленности, а иметь в виду именно симпатию.
Десять причин достойных и логичных будем с вами искать (вы будете искать, а я называть “вот первая”, “вот вторая” и так далее), которых надо знать рапанам.
Особенно рапанам. Рыбам меньше. Почему, вы тоже объясните, если догадаетесь.
Источник: Эволюция
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