Мнение: Фантомная боль

10 апреля Зеленский должен посетить Турцию и встретиться с Эрдоганом. Контакты турецких и украинских руководителей за последний год выглядят более чем интенсивными. Зеленский уже дважды за время с момента своего избрания приезжал в Турцию, Эрдоган был с визитом на Украине один раз. Идут практически постоянные встречи и совещания на других уровнях.

Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», доведя их парк до 35 единиц. Каждый, между прочим, способен нести одновременно 4 ракеты, то есть, за один вылет можно применить по тактическим порядкам противника до 140 ракет. Помимо беспилотников Турция поставит корветы. Помимо коммерческого интереса в продаже вооружений у Турции, вне всякого сомнения, имеются и политические расчеты.

Эти расчеты довольно прохладно встречены в США, которые были вынуждены вводить персональные санкции против ряда турецких чиновников и структур с официальной формулировкой «за покупку российских систем ПВО». Однако недовольство носит более системный характер — турки реализуют свой собственный проект, в который американцы (в случае его успеха) будут вынуждены встраиваться в лучшем случае на партнерских принципах, а вообще-то есть шанс — что и на вторых ролях. Понятно, что для США такое положение дел выглядит нетерпимым.

Однако у самих США с проектностью в этом регионе не так чтобы и радужно. Менящюие друг друга республиканцы и демократы проезжают по конкурирующим проектам буквально катком, вследствие чего сейчас Байдену приходится восстанавливать разрушенное, но с учетом тех неизбежных изменений, которые произошли за четыре года правления Трампа. Такой хаос позволяет региональным игрокам выстраивать свои собственные проекты и программы. Что Турция и делает.

Для чего Турции Украина? Всё дело в заявленном проекте «логистической сверхдержавы». В целом выглядит она довольно несложно для понимания. Средневековый барон ставил свой замок у переправы и брал ее под свой контроль. И ставил заставы, замки или заключал союзы с другими владетельными господами, контролирующими броды и переправы вверх и вниз по реке. И получал пассивный доход просто за счет постоянной платы за проход через свои земли и земли союзников-вассалов. В небезызвестном сериале «Игра престолов» такую позицию занимал Дом Фреев. Не самый сильный в военном отношении, но выгодное расположение вынуждало любого решать одну и ту же задачу — прорываться через переправу, на которой стоял замок Фреев, силой (и тратить ресурсы, людей и время), либо заключать с ними договора и договоренности.

Эрдоган со своей идеей «логистической сверхдержавы» создает сплошную зону контроля над важным участком любых торговых и транзитных путей между Азией и Европой. Учитывая, что крупнейший производитель мира Китай в Азии, а один из крупнейших рынков сбыта — это вся Европа, логика Эрдогана выглядит вполне разумной.

Эрдоган буквально рвется в Среднюю Азию, и преодолел важнейший барьер на пути к ней — Кавказ. Разгром Кремля в Карабахе преподносится путинскими холуями чуть ли не как его победа, однако факты упрямы — теперь Закавказье — это зона интересов и контроля Турции. Россия пока там представлена, но шаг назад уже сделан. На очереди Средняя Азия, и пока нет ни одной причины подозревать, что российский геостратег не одержит столь же убедительную победу и там, потеряв остатки позиций и в этом регионе.

Украина — чуть ли не последний участок, контроль над которым (или хотя бы создание баланса интересов Турции и любых других субъектов) дает возможность Эрдогану выстроить почти сплошную зону контроля на пути из Азии в Европу. Зона эта в будущем обещает выглядеть весьма солидно: от Ливии на юге до Белоруссии на севере и до Ферганской долины на востоке. Вдобавок ко всему не стоит забывать, что Турция со времен распада СССР буквально «вбурилась» в российское Поволжье и ждет своего часа там. Кстати, уже поэтому позиции Татарстана во многом выглядят особыми на фоне всех остальных (кроме, понятно, Чечни) регионов, включая и национальные.

Понятно, почему Турция – региональный противник Египта и стоящей за ним Саудовской Аравии. Значение Суэцкого канала в случае реализации концепции турецкой "логистической сверхдержавы" существенно снижается. Монопольное положение Египта на пути в Европу разбавляется препятствием в виде турецкой зоны контроля. Тут поневоле будешь вынужден соперничать и бороться.

Значимость Украины в любых геополитических и геоэкономических проектах колоссальна. Наше убогое и скорбное интеллектом величество умудрилось похоронить единственный стратегический проект России — ЕАЭС — как раз здесь, полностью развалив всю политику на украинском направлении. А вот Турция готова принять эту территорию под себя, пусть даже на пару с Соединенными Штатами, которые, безусловно, понимают важность и ценность Украины в вопросах доминирования в Европе и борьбе с Китаем.

Турция и США, по сути, сегодня ведут борьбу не столько за саму Украину, сколько за балансы своих интересов на ее территории. В сегодняшних реалиях конкурентов в борьбе за Украину у этой пары нет. «Дойдем до Львова», – раздающееся из России — это фантомная боль у отрезанной конечности. Все, что было возможно, Путин уже на Украине пролюбил. В своей излюбленной манере — разменяв временный тактический успех на полноценное стратегическое поражение. Теперь пришла очередь пересматривать и временные прошлые успехи.

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