Мнение: Грузия идет в неправильном направлении

Грузия идет в неправильном направлении

Американцы из службы "Гэллап" провели в Грузии опрос на тему основных проблем страны. Выяснилось, что "борьба с Россией" и "возвращение утраченных территорий" находится где-то на обочине общественного сознания, на фоне смутного осознания, что Грузия забрела куда-то не туда.

В Тбилиси опубликовали данные опроса общественного мнения, который был проведен компанией Балтийские исследования/Геллап (The Gallup) по заказу Международного республиканского института (IRI) США в период 2—26 февраля 2021 года. По информации компании, в масштабах Грузии было опрошено 1500 человек, имеющих право голоса. По заявлению авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%, а показатель ответов составил 75%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID), пишет DalmaNews.

Правящая партия «Грузинская мечта» опережает основного оппонента «Единое национальное движение» в рейтинге политических партий Грузии. На вопрос «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли в воскресенье?», 35% отметили «Грузинскую мечту» (36% в сентябре 2020 года), 18% – «Единое национальное движение» — «Объединенная оппозиция» (15% в сентябре 2020 года.

Далее следуют: «Европейская Грузия» — 3%; Стратегия Агмашенебели — Георгий Вашадзе — 3%; «Гирчи — больше свободы» (З. Джапаридзе) — 2%; «Альянс патриотов Грузии» — 2%; Лейбористская партия (Ш. Нателашвили) — 2%; партия «Граждане» (Алеко Элисашвили) — 2%; «Лело» (Мамука Хазарадзе) — 1% и 1% – оставшиеся партии. Кроме того, 5% отметили, что испортили бы бюллетень, 10% — не проголосовали бы ни за одну партию, а 15% — отказывались от ответа

По части антирейтинга также лидирует правящая «Грузинская мечта», за которую «ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы» 27%. Далее следуют: «Единое национальное движение» — 26%, «Альянс патриотов Грузии» — 9%, «Гирчи — больше свободы» — 8%, «Единая Грузия» (Н. Бурджанадзе) — 8% и т. д.

Рейтинг наиболее популярных политических фигур в грузинском обществе по-прежнему возглавляет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (89%). Однако, если брать лишь политиков, то лидирует экс-премьер Георгий Гахария (65%).

За экс-премьером следуют: мэр столицы Каха Каладзе (54%), председатель партии Европейская Грузия Давид Бакрадзе (52%) и председатель «Единого национального движения» Ника Мелия (42%). Наиболее негативно граждане настроены к лидеру Демократического движения — Единой Грузии Нино Бурджанадзе (69%); лидеру «Альянса патриотов Грузии» Ирме Инашвили (65%) и основателю «Гирчи-больше свободы» Зураб-Гирчи Джапаридзе (65%).

На фоне разногласий между правящей и оппозиционной партиями, большая часть опрошенных не согласно с решением оппозиции бойкотировать парламент десятого созыва: 60% не поддерживают бойкот, тогда как 26% за, а 14% не знают ответа.

Из тех (26%), кто поддерживает бойкот, 44% либо не ответили, либо не знают причины. Бойкот «определенно» поддерживают в большей степени сторонники «Единого национального движения» (46%) и партии «Стратегия Агмашенебели» (27%)/

Что касается мнения граждан Грузии по поводу проведения досрочных выборов на которые настаивает оппозиция, то голоса разделилось: 45% на 45%, а и 9% респондентов не знали ответа. Кроме того, в отмеченных показателях (45%) 25% респондентов «определенно» поддерживают требование оппозиции о проведении новых выборов, 20% «частично», 12% «частично нет», 33% «определенно нет».

Наиболее важными проблемами для Грузии являются: безработица (49%), расходы на жизнь (16%) и бедность (8%). Кроме того, в качестве главных вызовов для демократического развития и будущего страны являются: экономическое развитие (12%), возвращение утраченных территорий (5%), безработицу и проблемы по направлению образования (6%)/

С точки зрения доверия общественности к государственным институтам, с 82% первое место занимает армия, за которой с 79% следует Грузинская православная церковь. Далее следуют: грузинские СМИ — 64%, полиция — 54%, администрация премьер-министра — 52%, органы местного самоуправления — 50%, правительство (кабмин) — 45% и т. д.

По части развития страны, 59% респондентов считают, что страна идет в неправильном направлении (53% в июне 2020 года), а 30% – считают, что она движется в правильном направлении (38% в июне 2020 года). Количество тех, кто не ответил или не знал ответа на данный вопрос, составило 11% (9% в июне 2020 года).

Согласно опросу, 76% опрошенных считают, что экономическое положение страны «более или менее ухудшилось» (37%) и «значительно ухудшилось» (39%) за последний год. Кроме того, 37% респондентов считают, что экономическая ситуация «в определенной степени ухудшилась», а 39% – «сильно ухудшилась». При этом 42% респондентов заявили, что экономическое положение их семей «в определенной степени плохое» (43% в июне 2020 года), а 29% сказали, что оно «очень плохое» (22% в июне 2020 года).

59% респондентов удовлетворены действиями правительства по борьбе с пандемией (79% в июне 2020 года), в том числе «более или менее удовлетворены» (44%) и «очень довольны» (15%).

Что касается борьбы с пандемией коронавируса и действий правительства, то, по мнению 15% респондентов, они «сильно довольны» усилиями правительства по борьбе с Ковид-19 (41% в июне 2020 года), 44% «частично удовлетворены» (38% в июне 2020 года) и 19% «в определенной степени недовольны» (13% в июне 2020 года) и 20% – «сильно недовольны» (7% в июне 2020 года) (Рис. 13).

Примечательно, что 44% населения выразили удовлетворение шагами, предпринятыми правительством для смягчения экономического кризиса, вызванного пандемией, по сравнению с 56% в опросе, проведенном в июне 2020 года. По словам 39% респондентов, они не будут вакцинироваться, 20% заявили, что примут вакцину сразу по мере возможности, а 24% заявили, что сделают это через некоторое время.

6% будут вакцинироваться только в том случае, если это будет обязательным.

https://eadaily.com/ru/news/2021/04/06/o-vozvrashchenii-utrachennyh-territoriy-dumayut-5-gruzin-amerikanskiy-opros – цинк

По всей видимости, острые приступы габунизма в Грузии призваны повысить число желающих возвращать утраченные территории, так как подавляющему большинству грузин Осетия и Абхазией уже не надобны. При этом каждый второй опрошенный думает о безработице (наглядный итог "грузинского чуда").

Считаю, что надо срочно завозить в Тбилиси Саакашвили и Грузия сразу пойдет в правильном направлении. А если нет, то всегда можно впасть в состояние прогрессирующего габунизма.

И еще один опрос прошел в Литве, где также результаты оказались чудесными:

Экономическое положение страны также оценивают отрицательно. 29% респондентов полностью согласны с утверждением, что в Литве честному человеку не дают заработать, еще 44% скорее согласны с таким утверждением.

C утверждением, что „Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут нам экономический ущерб“, согласны 66% участников опроса. Больше половины (54%) убеждены, что „у Литвы нет самостоятельной внешней политики — все диктует Брюссель (ЕС)“, а 32% считают, что внешней политикой Литвы управляет Вашингтон»

Один из отрицательных нарративов, выявленных аналитиками ВИПА, — умаление авторитета и влияния Литвы, ЕС представлен как орудие, служащее интересам крупных государств. «С таким утверждением согласны 55% респондентов. Шире используют метафору, в которой ЕС приравнивают бывшему СССР, ведь там у отдельных республик не было права голоса. Это утверждение поддерживают почти 36% респондентов. Больше трети участников опроса считают, что „ЕС и НАТО расширяют свои границы и хотят окружить Россию“ (34%) или не скрывают симпатии к авторитарному лидеру России — 37% считают, что Владимир Путин, а точнее, его правление укрепило Россию. Еще ярче проступают показатели исторической памяти, особенно ностальгии по советскому прошлому. Больше всего люди вспоминают экономическую безопасность. С утверждением, что в советское время большинство людей были экономически защищены, согласны 53% респондентов, кроме того, рассказывают, что советский период принес Литве больше пользы, чем вреда (35%), утверждение, что „распад СССР не принес ничего хорошего“, поддерживают 29% участников опроса. Утверждения „Мы должны быть благодарны за то, что советская власть освободила Литву от нацистов“ и „Советский период в общем принес Литве больше пользы, чем вреда“ поддержали 37 и 35% респондентов»

„Если 30% участников опроса говорят, что Путин — совсем неплохой парень, это, возможно, пугает. Было бы грустно, если бы мы это скрывали. Это было бы сигналом, что с нами что-то не так, что мы боимся себя. Поэтому давайте отнесемся к этому как к первому звоночку, тревожному символу или шоковой терапии.

https://eadaily.com/ru/news/2021/04/04/shok-litovskogo-oficioza-mnogie-litovcy-soglasny-s-kremlyovskimi-narrativami – цинк

Надо усилить накал пропаганды, а то плебс совсем уже распоясался, клевещет на демократические страны и расхваливает СССР и Путина.

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