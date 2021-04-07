В Британии Redmi Note 9 подешевел сразу на 34%

Еще несколько дней назад заказать на Amazon смартфон Redmi Note 9 для жителя Великобритании стоило 179 фунтов стерлингов. Теперь же начала действовать скидка в 34%. В результате, данный аппарат продают уже всего по 119 фунтов.

Речь идет, разумеется, о европейской версии смартфона. В нем установлен экран с размером диагонали 6,53 дюйма. Разрешение отображаемой картинки здесь составляет 2340 на 1080 пикселей.

Также известно, что конструкция смартфона основана на однокристальной системе MediaTek Helio G85. Гаджет обладает 3 Гб оперативной и 64 Гб основной памяти. Основная камера состоит из четырех датчиков, главный из которых снимает с разрешением 48 Мп. Остальные три работают с формате 8, 2 и 2 Мп.