 

В мессенджере Signal начали тестировать криптовалютные платежи

07.04.2021, 3:16, Новости дня
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Популярный мессенджер Signal, отличающийся высокой степенью защищенностью, получит новый сервис по осуществлению криптовалютных платежей. Сейчас разработчик проводит его тестирование.

На первых порах в Signal будет обеспечена поддержка только одного протокола, предназначенного для токенов MOB в кошельке MobileCoin. Но в дальнейшем возможности будут расширены, обещают специалисты.

Данный протокол, по словам разработчиков, выбрали потому, что он обеспечивает высокую скорость проведения транзакций, а также отличается гибкостью и надежностью. Еще одним преимуществом является отсутствие каких-либо обязательных привязок к банковской карте, что делает расчеты абсолютно анонимными.



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