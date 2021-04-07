В мессенджере Signal начали тестировать криптовалютные платежи

Популярный мессенджер Signal, отличающийся высокой степенью защищенностью, получит новый сервис по осуществлению криптовалютных платежей. Сейчас разработчик проводит его тестирование.

На первых порах в Signal будет обеспечена поддержка только одного протокола, предназначенного для токенов MOB в кошельке MobileCoin. Но в дальнейшем возможности будут расширены, обещают специалисты.

Данный протокол, по словам разработчиков, выбрали потому, что он обеспечивает высокую скорость проведения транзакций, а также отличается гибкостью и надежностью. Еще одним преимуществом является отсутствие каких-либо обязательных привязок к банковской карте, что делает расчеты абсолютно анонимными.