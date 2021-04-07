 

Устроивший стрельбу в штате Мэриленд убит на базе ВМС США

07.04.2021, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На территории военной базы Форт Дитрик был убит неизвестный, который ранее открыл стрельбу в городе Фредерик, сообщил начальник полиции города Джейсон Лэндо.

Он заявил, что неизвестный устроил стрельбу в бизнес-парке Фредерика, а затем отправился в Форт Дитрик, где был убит. По словам начальника полиции, преступник проехал на машине до базы шесть километров. Об этом информирует ТАСС.

«У нас два разных места происшествия. Мы подтверждаем, что стрелявший был один. Общественность больше не подвержена риску. Все в безопасности», – добавил Лэндо. Он также уточнил, что в результате произошедшего два человека тяжело ранены и были госпитализированы.

ВМС США в своем Twitter сообщили о стрельбе на базе Дитрик, они отметили, что стрелявший был санитаром госпиталя ВМС.

Ранее сообщалось, что двое мужчин и одна женщина погибли во время стрельбы в округе Принс-Джорджес американского штата Мэриленд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

02.07 / Tesla присоединилась к гонке за вакциной против коронавируса

12.10 / Мишустин установил запрет на вывоз за границу некоторых лесных товаров

16.07 / Великобритания обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы 2019 года

21.11 / В РФ обучили нейросеть смотреть в микроскоп

12.02 / На Ямале проводят эксперимент с освещением

18.01 / Полиция применила водометы против участников акции протеста в Амстердаме

11.03 / Дегтярев назвал приоритетом решение проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае

09.02 / ОНФ анонсировал эфир «Вакцинация от COVID-19»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)