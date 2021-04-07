Устроивший стрельбу в штате Мэриленд убит на базе ВМС США

На территории военной базы Форт Дитрик был убит неизвестный, который ранее открыл стрельбу в городе Фредерик, сообщил начальник полиции города Джейсон Лэндо.

Он заявил, что неизвестный устроил стрельбу в бизнес-парке Фредерика, а затем отправился в Форт Дитрик, где был убит. По словам начальника полиции, преступник проехал на машине до базы шесть километров. Об этом информирует ТАСС.

«У нас два разных места происшествия. Мы подтверждаем, что стрелявший был один. Общественность больше не подвержена риску. Все в безопасности», – добавил Лэндо. Он также уточнил, что в результате произошедшего два человека тяжело ранены и были госпитализированы.

ВМС США в своем Twitter сообщили о стрельбе на базе Дитрик, они отметили, что стрелявший был санитаром госпиталя ВМС.

Ранее сообщалось, что двое мужчин и одна женщина погибли во время стрельбы в округе Принс-Джорджес американского штата Мэриленд.