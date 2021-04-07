 

Передачу ВМФ РФ атомного крейсера «Адмирал Нахимов» перенесли на год

07.04.2021, 3:10, Новости дня
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Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ не раньше 2023 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Крейсер проходит ремонт и модернизацию на заводе «Севмаш» (предприятие в составе Объединенной судостроительной корпорации). В пресс-службе «Севмаша» информацию о переносе передачи судна не прокомментировали.

В декабре прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что ВМФ РФ получит тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта с модернизацией в конце 2022 года.

«Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».



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