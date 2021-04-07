 

Самарские студенты запустили ракету в честь юбилея полета Гагарина

07.04.2021, 2:16, Новости дня
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Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Королева запустили экспериментальную ракету нового поколения Capella-МЛ в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщила пресс-служба вуза.

«Шестого апреля, в 14:51 по местному времени в Самарской области состоялся первый запуск экспериментальной ракеты нового поколения «Capella-МЛ», созданной студентами Самарского университета им. Королева. Запуск был посвящен предстоящему 60-летию полета Юрия Гагарина в космос», – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель студенческого конструкторского бюро Антон Полтораднев, важным нововведением стала обновленная система мягкой посадки, обеспечивающая многоразовое использование ракеты. По его словам, подобная модель ракеты в РФ ранее никогда не запускалась. «Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов. Отличительными особенностями данной ракеты, по сравнению с предыдущими летавшими образцами, являются модульная конструкция, двухэтапный выброс парашюта и наличие резервной системы спасения», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что пуск ракеты, имеющей длину 1,7 метра и массу 10,2 килограмма, состоялся на аэродроме «Бобровка» в Кинельском районе Самарской области.

«Проект разрабатывался студентами в течение полугода и был реализован при поддержке РКЦ «Прогресс» и института ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева. В перспективе семейство ракет «Capella», получившее название в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего, будет включать в себя несколько модификаций. Уже сейчас в СКБ ведется разработка ракеты «Capella-М». Она предназначена для запуска в рамках проходящего во Франции ежегодного международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space», – добавляется в сообщении

В феврале сообщалось, что студенческое конструкторское бюро Самарского университета разрабатывает ракету нового поколения, ее запуск планируется провести на испытательном полигоне весной к 60-летию первого полета человека в космос.



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