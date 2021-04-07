Фургал заразился коронавирусом в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом, защита попросит следствие об изменении ему меры пресечения, сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», – цитирует ТАСС защитника.

При этом он не уточнил, где экс-губернатор будет проходить лечение. «Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни, – сказал адвокат.

По словам Карапетяна, болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания.

Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».