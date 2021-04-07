Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США

Новые штаммы коронавируса быстро распространяются на территории США и число новых заражений снова растет, это не дает право говорить, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По словам американского лидера, в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией «есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости», в частности, быстрое распространение новых разновидностей коронавируса, рост новых случаев заболевания, а также отсутствие снижения роста госпитализаций, передает ТАСС.

«Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», – отметил глава Белого дома.

В тоже время, президент надеется, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин для того, чтобы они смогли начать делится ими с другими странами.

«Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире», – отметил Байден.

Он добавил, что США не может «построить стену или ограждение», чтобы не пускать вирус в страну.

Во вторник сообщалось, что на территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии.

Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией.