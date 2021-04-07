ФАС заинтересовалась ценами на яйца и мясо птицы в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба после жалоб на рост цен решила провести анализ ценообразования на куриные яйца и мясо птицы в крупнейших торговых сетях, сообщили в ведомстве.

«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС РФ проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков. Также служба проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей», – сказано в сообщении на сайте ФАС.

Кроме того, отметили в ведомстве, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен.

В начале марта ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию.

Ранее ФАС, Минсельхоз и Минпромторг получили поручения продлить соглашения с бизнесом о ценах на сахар и на масло.