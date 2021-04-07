 

Zoom запретил доступ к сервису российским госучреждениям

07.04.2021, 1:22, Новости дня
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Компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям, сообщили СМИ.

По информации газеты «Коммерсант», об этом речь идет в письме дистрибьюторам Zoom в РФ и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта. Подлинность письма подтвердил гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко. 

По его словам, запрет распространяется на госучреждения не только в России, но и в странах Содружества независимых государств (СНГ).

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», – рассказал гендиректор. Он добавил, что работа по уже заключенным контрактам будет продолжаться.

В головном офисе Zoom Video Communications сообщили, что уточняют эту информацию, передает ТАСС.

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», – говорится в сообщении. В Zoom Video Communications добавили, что готовы будут озвучить какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог видеосервиса Zoom. Партнеры рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в школах. 



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