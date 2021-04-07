Назван опасный для гипертоников продукт

Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt объяснили почему людям, страдающим гипертонией, лучше отказаться от вяленого мяса.

По словам экспертов, часто людям с высоким артериальным давлением прописывают диету в качестве одного из элементов лечения, поскольку некоторые продукты, особенно мясные имеют высокое содержание соли, а именно натрия, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА «Новости».

Отмечается, что даже мясные деликатесы, которые имеют маркировку, что в них низкая концентрация соли, содержат порой высокое количество натрия, опасного для гипертоников.

Медики предупреждают, что повышенное потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости и в свою очередь к повышению кровяного давления. В тоже время, если уменьшить потребление натрия с 10 грамм в день до 6 грамм, то давление снизится, что в свою очередь может уменьшить смертность от инсульта на 16%, а от ишемической болезни сердца на 12%.

Ранее молекулярные биологи под руководством профессора Берлинского университета имени Гумбольдта Ирины Леманн выяснили, что при COVID-19 лекарства от гипертонии не наносят вреда, которого опасались ученые.