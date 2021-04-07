 

Назван опасный для гипертоников продукт

07.04.2021, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt объяснили почему людям, страдающим гипертонией, лучше отказаться от вяленого мяса.

По словам экспертов, часто людям с высоким артериальным давлением прописывают диету в качестве одного из элементов лечения, поскольку некоторые продукты, особенно мясные имеют высокое содержание соли, а именно натрия, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что даже мясные деликатесы, которые имеют маркировку, что в них низкая концентрация соли, содержат порой высокое количество натрия, опасного для гипертоников.

Медики предупреждают, что повышенное потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости и в свою очередь к повышению кровяного давления. В тоже время, если уменьшить потребление натрия с 10 грамм в день до 6 грамм, то давление снизится, что в свою очередь может уменьшить смертность от инсульта на 16%, а от ишемической болезни сердца на 12%.

Ранее молекулярные биологи под руководством профессора Берлинского университета имени Гумбольдта Ирины Леманн выяснили, что при COVID-19 лекарства от гипертонии не наносят вреда, которого опасались ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Макрон заявил о переброске боевиков из Сирии в Карабах

30.09 / Госдума приняла закон о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд

01.03 / “1+1” заявил, что от его имени выпустили фейковый сюжет о Молчановой и Stolitsa Group

25.01 / Украинское “Дизель шоу” покажут на российском телеканале

05.11 / Сосед инициатора драки в Волгограде из-за ссоры в чате рассказал об угрозах

05.07 / Следователям Генпрокуратуры давали показания и президент Кучма, и президент Ющенко без всяких шумовых эффектов – Кравчук

07.07 / Автомобиль протаранил веранду ресторана на юге Москвы

28.11 / Власти Турции задумались об установлении связей с «администрацией Байдена»

16.03 / “Шикарные кудри”, “Прикольный одуванчик”. Санина восхитила поклонников новым образом

27.02 / «Самого богатого депутата России» задержали в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)