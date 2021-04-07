 

У трети перенесших COVID-19 нервные или психические нарушения сохраняются не менее полугода

07.04.2021, 1:12, Разное
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С самого начала пандемии COVID-19 специалисты опасались, что инфекция поражает центральную нервную систему. Позже стало известно, что тревожность и депрессия – частые проявления постковидного синдрома, способные сохраняться не менее трех месяцев. Небольшое исследование показало, что у большинства страдающих от долгого ковида обычно есть не менее четырех неврологических симптомов. Однако крупных длительных исследований по данному вопросу еще не проводили.

В новом исследовании ученые проанализировали истории болезни более чем 230 тысяч пациентов, которые перенесли COVID-19. Их интересовало, как часто у тех развиваются 14 неврологических и психиатрических заболеваний. Показатели участников исследования сравнили с показателями 100 тысяч человек, перенесших грипп и 230 человек, переболевших различными ОРВИ.

Всего неврологические и психические расстройства в течение шести месяцев были диагностированы у 34% пациентов, перенесших COVID-19. Для 13% из них это был первый в жизни диагноз этого медицинского профиля.

«Это реальные данные о большом количестве пациентов. Они подтверждают большое количество психиатрических диагнозов после COVID-19, и показывают, что серьезные нарушения, поражающие нервную систему, тоже встречаются. Они более редки, но их число значительно, особенно среди тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме», – сказал профессор Пол Харрисон (Paul Harrison) из Оксфордского университета, ведущий автор исследования.

Самыми распространенными патологиями оказались депрессия (у 14% пациентов), тревожность (у 17%) и бессонница (у 5%). Неврологические патологии встречались реже. Самыми распространенными среди них ишемический инсульт (2,1%) и кровоизлияние в мозг (0,6%).

Харрис добавил, что абсолютный риск тяжелых неврологических расстройств у каждого отдельного человека невысок. Но их общий эффект на уровне всего населения может быть существенным для медицинской системы, учитывая масштабы пандемии. Эти состояния обычно имеют хроническое течение.

У пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, риск неврологических и психиатрических расстройств был выше, чем у более «легких» пациентов. Он составлял 38% для госпитализированных больных, 46% – для пациентов палат интенсивной терапии и 62% – для пациентов, которые перенесли делирий. Ишемический инсульт развивался у 6,9%, а кровоизлияние в мозг – у 2,7% людей, которым требовалась интенсивная терапия во время лечения инфекции.

Оказалось, что риск психических и неврологических расстройств после COVID-19 на 44% выше, чем после гриппа и на 16% выше, чем после сезонных простуд.



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