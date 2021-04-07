В ЕР объяснили преимущества предложенных партией поправок в закон о занятости

Разработанные партией «Единая Россия» поправки в федеральный закон о занятости населения позволят улучшить ситуацию на рынке труда, который просел из-за пандемии коронавируса, считают члены ЕР.

Ключевая идея поправок – передать полномочия региональных центров занятости на федеральный уровень, что позволит вернуть службам занятости возможность искать гражданам работу, объяснил секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский.

«Сегодня много разговоров о том, как пандемия коронавируса перепахала рынок труда. Вынужденный переход на дистанционные форматы, закрытие границ для иностранной рабочей силы, ограничения на массовые мероприятия – все это, безусловно, стало серьезным вызовом. Не случайно именно эти поправки в Трудовой кодекс «Единая Россия» разработала в первые же месяцы пандемии, добиваясь защиты прав работников. Но пандемия стала лишь поводом к началу большого диалога о реформе служб занятости. Объединение ресурсов под началом федерального центра позволяет решить важнейшую из задач: вернуть службам занятости возможность заниматься именно тем, для чего они созданы – искать людям работу», – приводятся слова Метельского на сайте партии.

В свою очередь председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике и член фракции ЕР Людмила Гусева отметила назревшую необходимость реформировать законодательство о занятости, «которое устарело и не соответствует новым реалиям». «Законопроект нацелен на решение задачи комплексной модернизации государственной службы занятости. Общероссийская база вакансий будет переформатирована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», наравне с очным приемом в законопроекте предлагается закрепить дистанционный формат предоставления услуг. Взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости также планируется осуществлять в электронной форме», – рассказала Гусева.

Представитель Мосгордумы в Совете Федерации, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что инициатива ЕР о создании единой цифровой платформы будет реализована с помощью работодателей с численностью сотрудников более 25 человек и органов госвласти, в чьи обязанности будет входить размещение вакансий на сайте. В случае определенной отметки в заявлении потоки граждан будут разделены на тех, кто намерен зарегистрироваться как безработный, и тех, кто не намерен, объяснила она.

«Сразу отмечу, что наряду с расширением возможностей, расширяется и зона ответственности граждан, зарегистрировавшихся на портале. Например, неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем, на обучение или в центр занятости будет признана отказом от поиска работы. Также в случае неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без уважительной причины размер стипендии уменьшается на 25% или выплата ее приостановится сроком на один месяц. Законопроектом также предусмотрено улучшение сервисов служб занятости. Например, предложено ввести норму, по которой граждане смогут проходить профессиональное переобучение не только по месту жительства, но и пребывания», – сказала Святенко.

Кроме того, по ее словам, в партии предложили запретить рекомендовать гражданам дважды одну и ту же работу, а также предлагать профессиональное обучение по программам подготовки, прописанным в законопроекте.

Как считает президент Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов, единая цифровая платформа по поиску вакансий позволит быстрее решить проблему безработицы на фоне последствий пандемии COVID-19. «Последний год показал, что уровень цифровизации напрямую связан с современным состоянием экономики и ее способностью противостоять коронакризису. Развитие единой цифровой платформы в системе госуслуг должно сделать решение проблемы безработицы более быстрым и оперативным. Также важно, что вводится раздел «Ответственность за нарушение закона». МТПП объединяет юридических лиц, но нас не может не волновать проблема занятости, поскольку в любом бизнесе работают прежде всего люди. Из-за коронакризиса многие из них оказались без работы или на грани ее потери», – отметил Платонов.

Между тем уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила предусмотреть в поправках положения об оказании услуг гражданам в сфере занятости не по месту регистрации, а по месту их фактического проживания (по аналогии с оказанием медицинской помощи), а также обратить внимание разработчиков законопроекта на необходимость более полного отражения вопросов трудоустройства инвалидов, в том числе на удаленную и дистанционную работу. Кроме того, она считает необходимым четко прописать в законопроекте роль рекрутинговых и кадровых агентств.

Председатель РОО «Объединение многодетных семей Москвы» Наталья Карпович в свою очередь считает, что в законопроекте должна быть отражена ситуация, связанная с приемом на работу человека, имеющего детей. «Здесь есть принципиальные моменты. Так, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеет право на бесплатную профориентацию и переобучение. При этом по предлагаемой норме ей надо будет предоставить две заявки на работу. Ни одна многодетная мама в этот критерий не уложится. Считаю также, что многодетная мама должна иметь право на бесплатное переобучение в период до достижения ребенком семи лет, пока не приведет его в первый класс», – сказала Карпович.

Также она предложила предусмотреть в законопроекте такие понятия как «самозанятость» и «социальный контракт», отметив, что эти формы трудоустройства как раз предложены семьям с детьми.