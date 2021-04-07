 

Обвиняемому в госизмене представителю «Аэрофлота» в Лондоне продлили арест

07.04.2021, 0:29, Новости дня
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Представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину, который обвиняется в государственной измене, московский суд продлил арест на три месяца, сообщили СМИ.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Федоткину, обвиняемому по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), на 3 месяца, до 11 июля 2021 года», – сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

В суде не уточняют должность и место работы обвиняемого. При этом, по данным источника ТАСС, речь идет именно о представителе авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне.

Лефортовский суд Москвы в ноябре арестовал Федоткина. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании и подозревается в работе на разведку этой страны, свою вину он не признает. Британский МИД отказался комментировать эту ситуацию.

Газета ВЗГЛЯ разбиралась, каким образом эта измена могла быть совершена, доступом к какой информации, предположительно, обладал обвиняемый – и кто должен понести ответственность вместе с ним.



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