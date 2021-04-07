В РФ оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты

Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы… Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что разработанные в РФ ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию.

«Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин.

Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие.

В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия.