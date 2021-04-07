Регулярное питание в общепите увеличивает риск смерти на 50%



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Качество пищи в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания может сильно варьироваться. Однако обычно питание в заведениях или заказ готовой еды домой связаны с ухудшением качества диеты. Это ухудшение, в свою очередь, связано с увеличением калорийности блюд, снижением потребления фруктов и овощей. В ресторанной пище часто велико содержание соли, сахара и насыщенных жиров.

«Есть научные данные, которые показывают, что частое питание вне дома связано с повышенным риском ожирения, сахарного диабета и других хронических болезней. Но о связи такого питания с риском смерти известно мало», – сообщил Вей Бао (Wei Bao) из Айовского университета, ведущий автор нового исследования.

В исследовании ученые проанализировали данные, которые были собраны в крупном опросе, посвященном питанию, проходившем в США с 1999 по 2014 годы. Всего были опрошены более 35 тысяч человек в возрасте старше 20 лет. Каждый из них рассказал, как часто ест пищу не домашнего приготовления: в ресторанах и кафе, на вынос и под заказ.

Информацию о питании участников опроса авторы исследования сопоставили с американскими официальными данными о смертности населения. За период с 1999 по 2015 год умерли почти 2800 тысяч участников исследования, более 500 – от болезней сердечно-сосудистой системы, 640 – от рака.

Риск смерти тех, кто ел ресторанную пищу часто, был почти на 50% выше, чем у тех, кто ел ее редко. Вероятность смерти от болезней сердца и сосудов у них была выше на 18%, от рака – на 67%. В расчетах авторы исследования учитывали другие факторы, которые могли повлиять на риск смерти участников: пол, возраст, расу, социальное положение, образ жизни, масс тела.

«Это одно из первых исследований, количественно оценивающих связь между едой вне дома и смертностью. Наши данные согласуются с предыдущими исследованиями, которые демонстрировали, что частое употребление ресторанной еды плохо влияет на здоровье», – сказал доктор Бао.

Бао надеется, что в будущих рекомендациях по питанию будет совет по возможности сократить употребление пищи, приготовленной не дома.

«Я рекомендую своим пациентам готовить здоровую пищу дома. Однако диетолог также может помочь людям разобраться, какие продукты в меню ресторанов могут быть полезными», – отметила диетолог Линда Снетселаар (Linda G. Snetselaar) из Айовского университета, соавтор исследования.