 

Неизвестные напали на иранское судно в Красном море

07.04.2021, 0:10, Новости дня
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В Красном море было совершено нападение на судно, которое принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР) – элитной части Вооруженных сил Ирана, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Инцидент произошел у берегов Эритреи. Есть информация о пострадавших, число которых не уточняется. Кто именно совершил нападение – неизвестно, передает ТАСС. 

Израильский телеканал N12 утверждает, что атаке подверглось судно, которое вело разведку. Данную информация пока официально не подтвердили.

Как информирует агентство Tasnim со ссылкой на источник, авария на иранском судне стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту.

Отмечается, что речь идет о судне поддержки для иранских военных кораблей, которые сопровождают торговые суда в Красном море. По информации агентства, взрывным устройством могла быть мина, прикрепленная к корпусу судна.

25 марта Иран атаковал грузовое судно, собственником которого является израильская компания XT Management.  



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