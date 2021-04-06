Пластиковая чума

То, что еще вчера считалось благом цивилизации, сегодня рассматривается как угроза ее существованию. Именно так случилось с пластиком. Вопрос стоит радикально: либо мы его, либо он нас.

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Пластиковый мусор стал привычным. В Петербурге на поверхности рек и каналов плавают бутылки и пакеты, за городом берег залива завален остатками отгремевших пикников. А несанкционированные свалки на городских окраинах и в Ленинградской области превратились в позорный артефакт нашего времени.

Оказавшийся в реках или на берегу водоемов пластик так или иначе попадает в море, а затем — в океан. Подхватываемый течениями, он сбивается в гигантские мусорные острова. Одно из крупнейших таких скоплений образовалось в северной части Тихого океана. По приблизительным оценкам, его площадь достигает 1,6 миллиона квадратных километров (это три площади Франции), а масса — сто млн тонн. Подобный мусорный остров не единственный.

«Мусорные пятна есть в южной части Тихого океана, в Северной Атлантике, Южной Атлантике, в Индийском океане, куда попадает основная часть мусора с реками азиатских стран, — рассказывает Александра Ершова, заведующая лабораторией исследования пластикового загрязнения природной среды Российского государственного гидрометеорологического университета. — Всего таких пятен пять, и по приблизительным оценкам в них аккумулировано около 270 млн тонн мусора. Примерно половину этой массы составляют брошенные рыболовецкие сети».

Мусорные острова смертельно опасны для крупных млекопитающих, например китов, дельфинов, а также рыб, черепах, птиц, которые запутываются в пластиковых отходах и погибают. Более мелкие предметы обитатели моря принимают за пищу. Желудки погибших птиц буквально набиты яркими пластиковыми крышечками, зажигалками, игрушками и т. д., которые не перевариваются.То же самое касается рыб, черепах и других обитателей моря.

Как справиться с миллионами тонн общепланетного мусора? Как его переработать, не нанеся вреда природе? Какими силами и на чьей территории вести переработку? Во что она обойдется? На все эти вопросы ответов пока нет.

Знакомьтесь: микропластик

Пластик, попавший в природу, не разлагается столетиями. С точки зрения человеческой жизни он остается в окружающей среде навсегда. Но он может ломаться, разрушаться, крошиться до мельчайших частиц, измеряемых микронами. И этот микропластик представляет еще большую опасность для всего живого.

«Твердая неразлагаемая частица обречена на бесконечное перемещение, — продолжает Александра Ершова. — К примеру, попав в канализацию, со стоками очистных сооружений она оказывается в водоемах, проглоченная морскими обитателями, может вновь вернуться в человека, а далее опять попасть в канализацию.Еще раз подчеркну, речь о микрочастицах размером в микроны».

Частицы микропластика. Фото: wikipedia.org

Самое любопытное, эти крохи, путешествуя по свалкам, канализации, мусорным пятнам в океане, адсорбируют все, что встречается на их пути: органические загрязнители, нефтепродукты, патогенные бактерии, тяжелые металлы, вирусы, радионуклиды и т. д. Такие вот токсичные микробомбы могут попасть в легкие через дыхание, с пищей — в желудочно-кишечный тракт. А наночастицы проходят даже через клеточные мембраны в кровь и внутренние органы человека. Причем чем меньше частица, тем больше потенциал ее вредного воздействия.

Сам пластик содержит небезопасные вещества — фталаты, бисфенол А, другие пластификаторы, придающие материалу стойкость и долговечность. Эти вещества, как правило, высокотоксичны. Попадая даже в малых концентрациях в организм животных, они ведут себя как канцерогенные, мутагенные яды, приводящие к бесплодию, нарушению эндокринной системы. По пищевой цепочке они попадают в человека, накапливаясь и отравляя организм.

Словом, чем интенсивнее человечество будет использовать искусственные материалы, тем вернее люди начнут превращаться в ходячие копилки микропластика.

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Пластик в крови, печени, селезенке — чем не модель мусорных островов в мировом океане?

Экологическое варварство

Лаборатория Александры Ершовой занимается пластиковой проблемой около пяти лет. При этом европейские страны обратили на нее внимание еще в нулевых годах.

«Занимаемся исследованием российской части Балтики совместно с Институтом океанологии в Калининграде, — рассказывает ученая. — Конечно, у нас нет таких концентраций мусорных масс, как в океане. Однако отходов из пластика все-таки немало. В основном предметы обихода — пакеты, бутылки, обломки одноразовой посуды, ватные палочки, тампоны, предметы гигиены, окурки и т. д. Основная часть отходов оседает в Невской губе, причем опускается на дно. За дамбу мигрирует в основном микропластик. Во время штормов донные завалы выносятся на берега. Особенно мрачная картина в районе Лахты, где идет масштабное строительство».

Фото: Getty Images

Другой источник беды — недоочищенные сточные воды. Если в Петербурге с очисткой более-менее порядок, то в большинстве сельских поселений Ленобласти канализационные массы сливаются в ручьи, малые реки, залив безо всякой очистки. Не меньший урон наносят и многочисленные садоводства, не очищающие стоки. Та же ситуация в Карелии — из-за неработающих очистных пластиком постепенно наполняется и Ладожское озеро. Воды Невы выносят его в Невскую губу.

«Наши исследования показали, что на квадратный метр побережья Финского залива, включая Курортный район, приходится одна единица микропластика, — рассказывает Александра Ершова.— Это больше, чем в других Балтийских странах. Во всех ведется соответствующий мониторинг, а поскольку РФ — участник Хельсинкской комиссии, то теперь перед балтийским содружеством отчитываемся и мы».

По данным Комитета по природопользованию и экологической безопасности Петербурга, в прошлом году с 334 водных объектов города было вывезено порядка четырех тысяч кубометров мусора.

Пластик — он везде

Единственный реальный путь борьбы с пластиковой чумой — снижение его производства и постепенный отказ от него в быту. Этим направлением занимается питерская общественная организация «Друзья Балтики».

«В 2015 году наши волонтеры стали ходить по косметическим магазинам и искать товары, содержащие пластик, — рассказывает руководитель программ организации Елизавета Меринова. — А он закладывается в кремы со скрабом — отшелушивающие частицы часто делаются из полиэтилена или пропилена. Отбеливающие зубные пасты также используют эти компоненты. Модные средства для волос, лица и тела с блестками — так называемые глиттеры — сделаны из полиэтилентерефталата. Также пластик используется как регулятор вязкости, для добавления объема и т. д. Статистику собирали для того, чтобы рассказать потребителям, какой товар брать не следует. Многие заинтересовались, стали отказываться от товара с пластиком».

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Инициатива достойная, но понятно, что общественникам ни бизнес, ни страну с порочного пути не свернуть. На что надеются «Друзья Балтики»?

Елизавета Меринова. Фото: facebook.com

«В результате такого же общественного движения 15 стран на государственном уровне приняли решение об отказе от микропластика в косметике, — продолжает эксперт. — Первыми в 2015 году были США. Месяц назад к ним присоединилась Аргентина, первой в Южной Америке. Европейское техническое агентство продвигает запрет в странах ЕС на использование пластика не только в косметике, но и в бытовой химии, строительстве — его добавляют в полимерные краски, другие строительные материалы. Никто не борется с микропластиком из двух крупнейших источников — автомобильных шин и синтетических тканей. Общественники очень надеются, что к пересмотру широкого использования этого материала подключится и Россия».

Пакеты — зло

«В супермаркетах появились биоразлагаемые пакеты. Но чаще всего нам и в этом случае предлагают оксоразлагаемый пластик, — поясняет Елизавета Меринова.— Он изготовлен из тех же самых полимеров, но к нему добавляется присадка, ускоряющая распад пакета под воздействием солнечного света и кислорода. Поэтому пакет быстрее крошится на те самые микрочастицы. То есть такой пакет опасней обычного».

«Мы имеем дело с маркетинговой уловкой для повышения стоимости пакета, — добавляет Александра Ершова.

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— По-настоящему разлагаемого пластика в торговых сетях практически нет. А поскольку нет контроля за маркировкой, производитель может заявлять что угодно».

Безусловно, ситуация требует мер федерального уровня. Прежде всего наведения порядка в сфере отходов. «Несанкционированные свалки, полигоны в нынешнем состоянии, мусоросжигательные заводы — ведут только к эскалации пластиковой проблемы, — считают эксперты. — Нужны меры по запрету широкого спектра синтетических материалов, аналогичные готовящимся в Евросоюзе. В том числе запрет на производство пластиковых пакетов — такой закон принят уже целым рядом африканских стран, предусматривая ответственность вплоть до уголовной.

Между тем в феврале 2021 года ученые Гронингенского университета (Нидерланды) и Плимутской морской лаборатории (Великобритания) опубликовали результаты исследований, согласно которым попавший в легкие микропластик может подавлять их способность восстанавливаться после повреждений, вызванных COVID-19. Что представляет немалый дополнительный риск здоровью.

КСТАТИ

К 2050 году Япония перестанет загрязнять пластиком океан

О своем опыте борьбы с загрязнением пластиком океана представители Японии рассказали на японо-российской конференции «Чистое море», которая прошла в Петербурге в рамках форума «Экология большого города».

Для островного государства пластиковое нашествие — настоящее бедствие. В частности, исследования, проводившиеся в 2017–2018 гг. на пляжах префектуры Окинава, показали, что из приносимого к берегам мусора около 60% составляет пластик. Причем часть его выносится реками с территории самой Японии. Не только Окинава, но и каждая префектура страны взялась за разработку своего плана борьбы с пластиковой чумой.

Так, в 2019 году мэр Осаки заявил, что город покончит с пластиковым мусором к 2025 году. В рамках этой программы мегаполис сократит использование пластиковой посуды и упаковки на 25% (в массовом отношении) по сравнению с 2005 годом. Вместе с тем доля перерабатываемого пластика достигнет 60% от общей массы. Пластиковые же бутылки к 2025 году будут перерабатываться полностью. Осака следит за чистотой территорий — здесь регулярно проводятся акции по уборке города. Разумеется, при поддержке администрации.

Уборка территорий городов и префектур жителями, организуемая местными администрациями, — один из успешных методов борьбы. Так, в префектуре Окинава за 2019 год в мероприятиях по уборке участвовали около 10 тысяч жителей, а в период с 2011 по 2019 год на территории всей префектуры было собрано в общей сложности 4815 тонн мусора.Волонтеры всех возрастов ежегодно приезжают на спасение геопарка на острове Тобисима (префектура Ямагата): за 20 летострову вернули чистые берега. Собранный мусор изучается, чтобы понять источники его образования, состав, оценить риски для здоровья жителей.

Во многих школах в программу включены вопросы, связанные с экологией, в том числе и с морским мусором, префектуры издают бесплатные брошюры, книги, организуют для жителей поездки на побережье. Если человек поймет, к чему приводит брошенный им одноразовый стаканчик, он никогда больше этого не сделает.

На саммите Большой двадцатки, прошедшем в 2019 году в Осаке, странами-участниками была поддержана «Осакская стратегия для синего океана», цель которой — прекратить загрязнение пластиком морей и океанов к 2050 году. В саммите участвовал и Владимир Путин. Пока особых сдвигов в РФ с обузданием пластиковой экспансии не наблюдается. Инициативу проявляют в основном природоохранные организации и отдельные научные учреждения.

Лина Зернова

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