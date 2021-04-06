700 лет жили в «оккупации» — за это надо компенсацию

Эстонцы, спокойно существовавшие на протяжении аж «700 лет рабства» немецких рыцарей, вдруг очнулись и возжаждали за это денег. Дескать, на Западе нынче в тренде каяться за прежние рабовладельческие замашки, так почему бы не стребовать с Германии компенсацию. Да-да, за захват ее орденами исконно эстонских территорий. Настроили, видите ли, на них множество замков:

«Эстония по-прежнему полна крепостей, построенных иностранными войсками».

То ли дело хуторские постройки и рыбацкие сараи! Только представьте себе, как радуется, глядя на них, душа истинного эстонца.

А подняла эту тему Uued Uudised (UU). Этот национал-консервативный «рупор» ратует за получение подачек, поскольку свободолюбивый эстонский народ ничуть не хуже негров, завезенных в Америку из Африки и превращенных белыми эксплуататорами в рабов. Пущай извинятся за его семивековые страдания.

«Такие новости приходят из американской Калифорнии и из других мест. Пособия также выплачиваются коренным народам Австралии и Новой Зеландии», — оправдывают свое требование журналисты. По их мнению, немецкие рыцарские ордены, захватившие земли эстонцев, «держали их в унизительных условиях».

Именно поэтому авторы статьи настоятельно предлагают сегодняшнему немецкому правительству принести публичные извинения не только перед эстонским, но и перед всеми народами Прибалтики за развязывание вооруженных конфликтов в этом регионе. А что, пусть признают, что виноваты в своей победе в битве Мадисева 1217 года. Тогда войскам немецких меченосцев повезло разбить эстонских ополченцев, так пусть теперь оправдываются:

«Рабство эстонцев является вполне реальной исторической несправедливостью, мы требуем свою собственную долю».

Правительство Эстонии почему-то это требование пока проигнорировало. А ведь общеизвестно, что территории, на которых сейчас расположена эта страна, входили с начала XII века в земли, завоеванные немецкими рыцарями-монахами в результате Ливонского крестового похода, а позднее переходили под власть то Дании, то Швеции, то России.

Удивительно, что в Uued Uudised не додумались затребовать компенсацию и с Дании и Швеции (с России-то уже давно пытаются, правда за период советской оккупации). Вероятно, решили подождать реакции Германии, а уж потом протянуть свои загребущие руки к другим участникам «порабощения» эстонцев.

Вдруг да и со всех них перепадет малая толика терпеливому народу, веками сносившему чужое господство?

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