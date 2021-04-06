В РФ предложили критерии для блокировки сайтов дистанционной продажи алкоголя

Росалкогольрегулирование (РАР) разработало критерии, по которым может приниматься решение о внесении сайтов, занимающихся интернет-торговлей алкоголем, в единый реестр запрещенной информации. Соответствующий проект приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.

Розничная продажа алкоголя в интернете в РФ запрещена. РАР уполномочено принимать решения, которые являются основанием для запрета интернет-страниц, содержащих предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом. Информация на странице сайта, согласно разработанному проекту, должна соответствовать одному или нескольким критериям, для того чтобы РАР определило ее как запрещенную, передает РИА «Новости».

Один из предлагаемых критериев – наличие информации с предложением доставки алкогольной продукции или описания порядка действия для выбора способа, средства, места доставки такой продукции потребителю. РАР также предлагает включить в критерии наличие информации о возможности предоплаты или оплаты с использованием электронных средств платежа.

Информация на сайте о возможности приобретения алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, также, согласно проекту ведомства, может быть отнесена к запрещенной. Еще один предлагаемый критерий – наличие информации о возможности получить алкоголь вместо другого товара.

Росалкогольрегулирование предлагает также считать основанием для внесения сайта в единый реестр запрещенной информации отсутствие информации о продавце и действующей лицензии на розничную продажу спиртного, если она необходима.

В случае, если розничная продажа алкогольной продукции не подлежит лицензированию, отсутствие на сайте информации о продавце и месте торгового объекта, где ее можно приобрести в соответствии с законодательством России, будет считаться основанием для блокировки. В случае принятия проекта приказа он вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли поддержали инициативу легализовать дистанционную торговлю алкоголем. В ведомстве отметили, что в Сети действительно существует постоянный спрос на покупку спиртного, который на данный момент активно удовлетворяет нелегальный рынок.

В свою очередь замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что законопроект об интернет-торговле алкоголем в РФ на данный момент неактуален.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин сказал газете ВЗГЛЯД, что легализация онлайн-продажи алкоголя существенно отразилась бы на рынке российского вина, к тому же данный сегмент просто необходимо начать регулировать.