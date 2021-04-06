В Белом доме оценили возможность вступления Украины в НАТО

Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что переговоры по поводу вступления страны в НАТО идут между Украиной и США в течение уже нескольких лет, передает РИА «Новости».

«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», – ответила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».