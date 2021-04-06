 

В Белом доме оценили возможность вступления Украины в НАТО

06.04.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что переговоры по поводу вступления страны в НАТО идут между Украиной и США в течение уже нескольких лет, передает РИА «Новости». 

«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», – ответила пресс-секретарь Белого дома. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / Компания Microsoft выпустит операционную систему Windows 10X

18.07 / Мэр Портленда потребовал от Трампа вывести федеральных агентов из города

28.12 / В РФ найдена защита от последствий аварий на АЭС

25.03 / Мишустин побеседовал с принцем Чарльзом

18.02 / Новая мутация коронавируса обнаружена в Норвегии

14.10 / Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Водяного – штаб ООС

02.02 / США задумались о возвращении в Договор по открытому небу

16.03 / В Крыму обсудили наблюдение за выборами

26.01 / «Тени становятся всё длиннее» – из-за коронавируса швейцарской молодёжи угрожает эпидемия депрессии

27.08 / Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)