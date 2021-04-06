Мнение: Упокой, Господи!

Царство Небесное, вечный покой убиенному младенцу.

Ангельски чистая душа младенца уже у Христа, а убийцы достойны наказания. И те, кто отдавал приказ, и те, кто его исполнял, и та рука, что привела к его гибели.

На душе скверно, первый раз за многие годы мною была подана не совсем правдоподобная информация, а именно- фото убитого вчера малыша в ДНР .

Подана не по глупости, практически все новостные паблики в сети преподносили это фото как единственно верное.

Многие взяли его за основу и я в том числе, со вчерашнего вечера, когда ситуация с подлогом начала проясняться на душе стало нехорошо.

Так нельзя делать, тот кто выдал в широкую огласку лицо мальчугана убитого в 2014 году взял на душу грех, нельзя делать подобное, не правильно и не по человечески, это называется информационной подтасовкой.

Эти люди убили его во второй раз.

Понятно, что многие люди в порыве негодования и скорби взяли эту информацию за основу, и их можно понять, подобным среди людей не шутят.

Впрочем, Господь судья людям сделавшим такой информационный вброс, по всей видимости им должно быть стыдно за подобный поступок, может быть.

Мне стыдно что я поверил им на слово, и я это признаю.

Я прошу извинения у читателей за данное недоразумение.

Теперь о официально предоставленной информации по случаю гибели этого малыша, она считается основополагающей и комментировать её не считаю необходимостью, долго живу, во многой мудрости много печали и кто умножает познания умножает скорбь.

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