Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с премии «Белый слон»

…из-за решения о вручении награды Навальному.

Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на кинопремию «Белый слон». Он выразил несогласие с решением экспертного совета премии кинокритики и кинопрессы о вручении награды в номинации «Событие года» политику Алексею Навальному за серию расследований.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства», — написал Кончаловский в фейсбуке.

Режиссер отметил, что премия является для него «одной из самых важных в российском кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества — киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства». По его словам, в этом году «ошибка» экспертного совета не позволяет объективно оценить искусство кинематографа в рамках профессионального сообщества.

Однако председатель экспертного совета «Белого слона» Виктор Матизен заявил «Открытым медиа», что фильм Кончаловского снимать с конкурса не будут, так как регламент кинопремии не предусматривает такой возможности. По его словам, «Белый слон» рассматривает все фильмы, которые выходили в прокат в 2020 году.

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Ранее глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков также раскритиковал решение о вручении награды Навальному. «Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный», — сказал он.

В середине марта члены экспертного совета премии опубликовали заявление, в котором рассказали о конфликте с правлением Гильдии и Союзом кинематографистов. Совет решил присудить премию в номинации «Событие года» политику и публицисту Навальному и его творческой группе за серию документальных фильмов-расследований. В результате президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов принял решение вывести гильдию из состава учредителей премии.

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