 

Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии

06.04.2021, 22:24, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны.

«Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле.

Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и сообщила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.



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