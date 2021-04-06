В Госдуму внесен проект о служебной тайне в области обороны

Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий ответственность за разглашение служебной тайны в области обороны.

Согласно тексту документа, предлагается отнести к конфиденциальной информацию в области оборонной деятельности, которая не попадает под раздел государственной тайны. Законопроект был предоставлен для ознакомления Госдумы, передает РИА «Новости».

Кроме того, указывается право руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, на отнесение информации к сведениям, составляющим служебную тайну в области обороны.

Предполагается, что правительство будет определять порядок обращения с такими сведениями. Также определена ответственность лиц, допустивших разглашение служебной тайны в области обороны, получивших доступ к такой информации в связи со служебными обязанностями.

«Под ответственностью в законопроекте понимается административная ответственность в соответствии со статьей 13.14 КоАП и дисциплинарная ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Ранее Минобороны предложило отнести информацию об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной.