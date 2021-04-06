Мнение: О больших манёврах российской армии

Всякий мнит себя стратегом ©, рассуждая о перспективах и сроках российско-украинского военного конфликта. Пока это больше похоже на крики «Волки! Волки!» при виде классической игры мускулами. Но вот новость действительно тревожная.

#Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооружённых сил. Об этом лично сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

По данным Минобороны, всего в апреле военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Учения пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверка коснется всех видов и родов войск ВС РФ.

Помимо прочего, это означает масштабные перемещения военнослужащих и боевой техники по всей территории России. А также приведение в состояние повышенной боеготовности Стратегических ядерных сил, войск ПВО, флотов и т.д. Отдельно про #Крым ничего не сказано, хотя из общей логики таких проверок и предыдущих разъяснений российских официальных лиц, движуха начинается и там. Уже началась.

Всем памятны «учения» начала 2014 года, когда в отечественных Вооружённых силах также проводилась масштабная проверка боеготовности. По итогам которой Севастополь и окрестности – внезапно даже для разведки #НАТО – заполонили «вежливые люди» без опознавательных знаков. Дальнейшее общеизвестно.

Понятно, что сейчас повторить тот же фокус не выйдет. Что не отменяет возможность использования военных манёвров как акции прикрытия хотя бы частично. Заодно и на нервах противной стороны поиграть можно…

Впрочем, иногда банан – это просто банан ©

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