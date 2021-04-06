Марину Литвинович исключили из ОНК

Теперь она намерена идти в Госдуму.

Общественная палата РФ проголосовала за исключение правозащитницы Марины Литвинович из ОНК Москвы. Об этом Литвинович сказала «Новой газете».

«Мне очень жаль, поскольку, безусловно, от этого решения пострадают, без преувеличения сказать, тысячи арестованных в Москве. Буду оспаривать это решение в суде», — пояснила Литвинович. Она добавила, что теперь «с большой вероятностью» будет баллотироваться в Государственную думу.

«По опыту 2019 года мы понимаем, что собирать подписи в этом году — это бессмысленное предприятие, можно даже не начинать. Поэтому, безусловно, надо попытаться выдвинуться от партии, которая имеет законодательную возможность выдвигать [кандидатов] без сбора подписей <…> Я думаю об одномандатном округе в Москве. От какой партии — посмотрим. По меньшей мере, есть два варианта», — сказала Марина Литвинович в эфире стрима «Новой газеты». Один из вариантов — партия «Яблоко»: «Я думаю, с него и начнем, хотя у меня довольно сложные отношения с этой партией, но все меняется».

Вопрос об исключении Литвинович из московской ОНК поднял один из членов комиссии 5 марта. Он посчитал, что правозащитница нарушила закон, рассказав в эфире телеканала «Дождь» условия содержания Любови Соболь в ИВС на Петровке, где она находилась по делу о «проникновении в жилище» предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Соболь тогда рассказала Литвинович, что у нее изъяли обувь и защитную маску, а также допрашивали ночью. Сама правозащитница настаивает, что закон не нарушала.

После этого более 20 членов ОНК разных созывов, среди которых Валерий Борщев, Евгений Еникеев, Ева Меркачева и Зоя Светова, выступили в поддержку Литвинович. Они заявили, что Литвинович — один из самых активных членов ОНК: только за прошлый год правозащитницы совершила 151 визит в места принудительного содержания, за период до 6 марта 2021 года — 37 визитов. Кроме того, она поговорила об условиях и личных нуждах с каждым из более восьмисот арестантов ЦВСИГ в Сахарово, отправленных туда после зимних протестов. Члены ОНК подчеркнули, что в московском ОНК текущего созыва трудно найти человека, который работал бы столь активно и усердно, как Литвинович.

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