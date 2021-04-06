Мнение: “Казачья булава 2021”

Украина и НАТО проведут совместные учения "Казачья булава 2021"

Украина готовится к очередным военным учениям. Более тысячи военнослужащих из Украины и пяти стран НАТО примут участие в украинско-британских учениях Cossack Mace-2021. Оперативно-стратегический фон учений учитывает вероятный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учений, штаб и подразделения многонациональной бригады будут привлечены к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора. Разумеется, на роль агрессора назначена Россия.

Согласно сценарию, после героического отражения атаки коварных соседей последует переход в наступление с целью восстановления границ и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей. И все это усилием одной тысячи военнослужащих.

Сам по себе сценарий учений с красноречивым названием «Казачья булава» не удивляет. Украина уже восьмой год «ведет войну» с Россией, и переход в контрнаступление вполне логичен. Осталось только отработать детали и вперед, пока погода позволяет дойти как минимум до Ростовской области. В свете данных событий мне сразу вспомнились учения, которые проходили в феврале текущего года на территории Польши и завершились весьма неоднозначным результатом, о котором следовало бы знать и участникам грядущих украино-британских учений.

В штабных учениях «Зима-20» приняли участие несколько тысяч офицеров. При моделировании военной операции, помимо существующей техники, учитывалось новейшее вооружение, которое еще даже не поступило в польскую армию – зенитные ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS и многоцелевые истребители пятого поколения F-35. Перед польской армией, которая по легенде располагала новейшим американским вооружением, стояла конкретная задача – принять удар с восточного фланга и держать оборону 22 дня. Однако, даже невзирая на то, что Польша была условно готова к «агрессии с Востока», оборона данного европейского государства была смята за пять полных дней.

На пятый день смоделированного конфликта условный противник находился на линии Вислы, вел бои за Варшаву, стратегические порты были заблокированы или захвачены, польские авиация и флот прекратили свое существование, а передовые армейские подразделения к востоку от Вислы потеряли до 80% личного состава даже несмотря на поддержку НАТО. О потерях «коварного агрессора» не сообщается, но, судя по всему, они были несущественными.

Поляки всегда были людьми прагматичными, реально оценивающими как потенциал своих вооруженных сил, так и хваленую «мощь НАТО». Но я совершенно не удивлюсь, если украинцы со свойственными им «шапкозакидательскими» настроениями не только отобьют атаку России, которая еще совсем недавно за пять дней «разгромила» войска НАТО на территории Польши, но еще и перейдут в наступление. Разумеется, им удастся оккупировать территории, занимаемые ныне Народными Республиками, и вернуть себе Крым.

Понять логику руководства современной Украины довольно сложно. Заявляя семь с лишним лет подряд о вялотекущем военном конфликте с Россией, украинские военные почему-то на регулярной основе отрабатывают ситуацию, в которой Россия только планирует наступление на суверенную Украину. Еще сложнее понять, зачем подобные учения стране, которая со всех трибун заявляет о том, что является сторонницей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

«Украина продолжает вести переговоры на разных уровнях, в том числе со странами "нормандского формата". Вскоре Офис президента выйдет с определенными достигнутыми договоренностями, с определенными результатами по вопросу, как проходят переговоры по достижению мира. Какой бы ни была ситуация, мы все равно будем идти в направлении достижения мира. Такова позиция президента Владимира Зеленского и его команды», – буквально на днях сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Удивительная ситуация. Политики Украины мечтают о мире и готовят свои предложения, которые позволят перевести военный конфликт исключительно в дипломатическое русло. Потому что «такова позиция президента Владимира Зеленского и его команды». Но в то же время украинские военные отрабатывают сугубо силовую операцию, которая позволит вернуть неподконтрольные Киеву территории Донбасса, минуя переговорные площадки и игнорируя достигнутые ранее соглашения. И все это потому, что «такова позиция президента Владимира Зеленского и его команды»…

(с) Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/voyna/kazachya-bulava/ – цинк

До кучи.

1. На Украине объявили, что больше не будут отправлять своих представителей в Минск для переговоров по Донбассу, потому что Белоруссия теперь занимает пророссийскую позицию. Минским соглашениям нет альтернативы, аха-ха.

2. НАТО обвинило РФ в эскалации на Донбассе. Конечно же, это Кремль заставляет ВСУ обстреливать населенные пункты Донбасса, убивает детей и делает проходы в минных полях с украинской стороны (кстати, там вчера еще одного "хероя АТО" хлопнули, до сих пор валяется не убранным на минном поле, потому что ВСУ делает вид, что его там не было.Еще один персонаж из батальона "Миротворец" вчера помер у Сватово. Ну и там еще несколько суицидов за последние пару недель ("Джокер ДНР" выкладывал документы давеча, где упоминалась необходимость борьбы с ростом числа самоубийств "хероев АТО/ООС")

3. Зеленский объявил, что только членство Украины в НАТО поможет решить проблему Донбасса. Петр Алексеевич, это вы?

В Кремле заявили, что это не решит проблему Донбасса. МИД РФ добавил, что поведение Украины неприемлемо, а действия внешних управляющих Украиной в Вашингтоне неадекватны.

4. Миронов снова заявил, что России надо признать ДНР и ЛНР. Призыв правильный, но надо помнить, что у Миронова скоро выборы.

5. Разгоняемый с 4 апреля ролик с эшелоном БМП "Брэдли" якобы топящий на Донбасс на деле был снят еще осенью 2014-го года. Как шутят на этот счет, "эшелон уже 7 лет рвется на Украину". Но шутки шутками, но в отличие от этого эшелона, специалисты НАТО вполне доехали до Донбасса. Про самолеты разведчики и БПЛА, регулярно облетающие линию фронта на Донбассе уж даже и не говорю.

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