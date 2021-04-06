MacBook Pro с 13-дюймовым экраном подешевели на 150 долларов

На ресурсах глобального интернет-продавца Amazon обновилась информация о ценах на электронику. Из нее видно, что ноутбуки MacBook Pro подешевели на полторы сотни американских долларов.

Речь идет о переносном компьютере с экраном на 13 дюймов, поясняют специалисты. При наличии накопителя емкостью 512 Гб цена ноутбука теперь составляет 1350 долларов США. Компьютер с объемом основной памяти 256 Гб доступен за 1200 долларов, что на сотню меньше, чем было сих пор.

Ноутбуки MacBook Pro отличаются высокой производительностью. Показатели процессора почти в три раза выше, чем у аналогов, уточняют эксперты. Графика же работает быстрее в восемь раз. Объем твердотельного накопителя может быть увеличен до 2 Тб.