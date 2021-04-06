 

“И когда была грудь”: Кристина Асмус показала себя полной на архивном фото

06.04.2021, 21:50, Разное
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Популярная актриса Кристина Асмус недавно пообщалась в интерактивном режиме с подписчиками в разделе Stories своего микроблога в Instagram. Особый интерес вызвал показанный знаменитостью архивный фотоснимок, который демонстрирует её весьма пышные формы.
Общение красотки с посетителями микроблога происходило в рамках слогана “Задайте мне вопрос”, а темы, освещенные артисткой, касались как творческой, так и личной её жизни. В частности, один из фолловеров попросил 32-летнюю Асмус продемонстрировать “фото, когда была толстой”. В ответ хозяйка аккаунта выложила снимок со съемок фильма “Zолушка”, снятого в 2012 году, в котором она исполнила роль Маши Крапивиной. Примечательно, что фото телезвезда сопроводила весьма самокритичным дополнением, доказывающим наличие у неё отличного чувства юмора: “И когда была грудь”.

Отвечая на другие вопросы, красотка упомянула, что, вопреки предположениям многих её подписчиков, имеет натуральные зубы, а с определенного момента в жизни не употребляет алкогольные напитки. К слову, телезвезда подтвердила “законность” своей необычной фамилии, показав любопытным свой паспорт. Весьма философским оказался ответ Кристины Асмус на вопрос о её обычном поведении в сложных жизненных ситуациях: “Я всегда говорю себе, что бывает хуже!”. После такой аутогенной фразы, по словам актрисы, она “вытирает сопли” и продолжает свои старания.

Источник: www.instagram.com



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