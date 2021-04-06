Маски или социальная дистанция: ученые выясняют, что лучше работает против COVID-19

С начала пандемии медики настаивали на строгом соблюдении мер предосторожности – отмечалось, что ношение масок, частое мытье рук, использование дезинфицирующих средств, поддержка социального дистанцирования имеют решающее значение для остановки инфекции. Сейчас исследователи выясняют, что из данных методов является более эффективным против COVID-19.

Согласно научной работе, проведенной специалистами Университета Центральной Флориды, ношение масок и надлежащая вентиляция помещений позволят предотвратить вирус воздушным путем. В журнале Physics of Fluids опубликованы результаты нового исследования. Эта работа очень важна, так как дает представление того, как общество понимает меры безопасности в помещениях.

В ходе работы эксперты обнаружили, что для передачи аэрозолей не требуется более шести футов социального дистанцирования, когда используются маски. Это подтверждает тот факт, что при ношении лицевых масок возможность передачи коронавируса не уменьшается с увеличением расстояния. Ученые предположили, что требования к данным мерам предосторожности могут стать ключом к увеличению пропускной способности школ, университетов, офисов и различных предприятий.

Учеными была создана компьютерная модель класса со студентами и учителем. Затем они решили смоделировать воздушный поток и передачу заболеваний, что помогло рассчитать и определить вероятность передачи с помощью воздуха. У модели также были ученики в масках с учителем в передней части помещения, любой из которых мог заразиться. Исследователи изучали класс, используя два варианта сценария – вентилируемое помещение и невентилируемое. Они также воспользовались двумя моделями, Wells-Riley и Computational Fluid Dynamics.

Первая обычно используется с целью оценки вероятности передачи сигналов внутри зданий, а с помощью Computational Fluid Dynamics определяют аэродинамику различных транспортных средств. Эксперты из Центральной Флориды выяснили, что маска для лица может предотвратить прямое воздействие аэрозолей. Она обеспечивает слабый поток теплого воздуха, и это заставляет аэрозоли двигаться вертикально, а не горизонтально. Это не позволяет им добраться до соседних учеников.

Исследователи также увидели, что система вентиляции вместе с хорошей системой фильтрации воздуха снизила риск заражения вдвое по сравнению с классной комнатой без вентиляции. Хорошая система вентиляции создает постоянный воздушный поток, направляющий многие аэрозоли в фильтр, удаляющий часть аэрозолей, по сравнению со сценарием без вентиляции, когда аэрозоли собираются над людьми в комнате.

Исследователи сделали вывод, что проведенный эксперимент показывает, как системы вентиляции в помещениях и использование масок важны для борьбы с передачей инфекции, и что соблюдение социального дистанцирования не может иметь большого значения.

Источник: www.thehealthsite.com