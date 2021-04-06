 

Китайские СМИ предупредили о возможном ударе США по России

06.04.2021, 21:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайское издание Sohu на днях выпустило материал, в котором говорится о возможном нанесении удара США по России. Специалисты утверждают, что это произойдёт в случае дальнейшего обострения конфликта на Донбассе.

В последние дни на юго-востоке Украины всё чаще звучат выстрелы. Армия Незалежной ведёт обстрел непризнанных Донецкой и Луганской народных республик из разных видов вооружения. Жертвой одного из таких ударов недавно стал пятилетний ребёнок: беспилотный летательный аппарат сбросил на него взрывное устройство.

Но судьба местных жителей, похоже, совсем не волнует заокеанских партнёров Украины. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне обеспокоены “чрезмерной активностью” России после обострения обстановки на Донбассе. Кирби заверил, что США очень внимательно относится к сообщениям украинцев о размещении российских войск на границе двух государств. В связи с этим Соединённые Штаты выразили готовность оказать Киеву военную поддержку, в случае если Москва решит защитить ДНР и ЛНР.

На основе этих сообщений китайские СМИ сделали вывод о том, что Пентагон находится в состоянии боевой готовности и может атаковать Россию. Но пока угрозы остаются лишь на словах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Онколог рассказала о пользе воды для кишечника

29.07 / Похудевшую Марию Порошину сравнили с Мэрилин Монро на новом фото

22.07 / В Киеве перекрыли станцию метро

17.11 / Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве

10.11 / В Роскачестве рассказали, когда смартфону требуется полный сброс настроек

23.11 / В РФ стартовали продажи кнопочных Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G по цене бюджетного смартфона

20.02 / В России объявили о регистрации третьей вакцины от коронавирусы

07.03 / Политолог Суздальцев заявил о распаде политического режима в Белоруссии

12.10 / Мнение: Выставка подделок русского авангарда в Кельне – детали

20.01 / Свободолюбивая Женева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)