Профиль «под Джоли» – Личное мнение
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Заглянула к Самойловой и обомлела: человек сознательно превратил своё лицо то ли в дружеский шарж, то ли в карикатуру, то ли просто изуродовал.
Вы только посмотрите на этот профиль!
Фото: Соцсети
Нет, я, конечно, понимаю, что цель-то была благая: слепить из неказистой себя породистую красавицу Джоли.
Но где Анджелина и где Оксана?
Девки, ходите сюда: учить буду.
Лица делятся на породистые и беспородные. Ни один пластический хирург не в состоянии сделать беспородное лицо породистым.
Можно отпилить нос, надуть губы, зафигарить в щёки филлеры, но это не превратит Дуньку с сеновала в царственную красавицу.
Посмотрите на губы Джоли. Да, пухлые, но разве ж они выступают и дальше носа, и дальше подбородка? Да, кончик носа Анджелины вздёрнут (так выглядит американский нос), но обратите внимание на длину и высоту спинки: там всё — пропорционально и гармонично.
Когда из славянского носа пытаются сделать нос по американскому стандарту красоты, получается глупый, задраный пятак. Хрю.
Вот на этой фотографии прекрасно виден мой профиль:
Фото: моё
Представьте, в какое убожество я бы превратилась, если бы подпилила и задрала кверху нос и надула губы.
Это была бы уже не красивая, породистая я, а дешёвка.
Я одного не могу понять: зачем, с какой такой целью наши бабы калечат — да, именно калечат, по-другому я это назвать никак не могу — свои лица? Чего они хотят добиться?
Породистое лицо скальпель хирурга просто убьёт, а миловидное, пусть и не царственное, превратит в жалкую дешёвку из зассанной подворотни.
А вы хотите что-то подправить в лице? Что вам это даст?
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Источник: Лена Миро
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