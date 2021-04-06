 

Профиль «под Джоли» – Личное мнение

06.04.2021, 21:42, Разное
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Заглянула к Самойловой и обомлела: человек сознательно превратил своё лицо то ли в дружеский шарж, то ли в карикатуру, то ли просто изуродовал.

Вы только посмотрите на этот профиль!


Фото: Соцсети

Нет, я, конечно, понимаю, что цель-то была благая: слепить из неказистой себя породистую красавицу Джоли.

Но где Анджелина и где Оксана?

Девки, ходите сюда: учить буду.

Лица делятся на породистые и беспородные. Ни один пластический хирург не в состоянии сделать беспородное лицо породистым.

Можно отпилить нос, надуть губы, зафигарить в щёки филлеры, но это не превратит Дуньку с сеновала в царственную красавицу.

Посмотрите на губы Джоли. Да, пухлые, но разве ж они выступают и дальше носа, и дальше подбородка? Да, кончик носа Анджелины вздёрнут (так выглядит американский нос), но обратите внимание на длину и высоту спинки: там всё — пропорционально и гармонично.

Когда из славянского носа пытаются сделать нос по американскому стандарту красоты, получается глупый, задраный пятак. Хрю.

Вот на этой фотографии прекрасно виден мой профиль:


Фото: моё

Представьте, в какое убожество я бы превратилась, если бы подпилила и задрала кверху нос и надула губы.

Это была бы уже не красивая, породистая я, а дешёвка.

Я одного не могу понять: зачем, с какой такой целью наши бабы калечат — да, именно калечат, по-другому я это назвать никак не могу — свои лица? Чего они хотят добиться?

Породистое лицо скальпель хирурга просто убьёт, а миловидное, пусть и не царственное, превратит в жалкую дешёвку из зассанной подворотни.

А вы хотите что-то подправить в лице? Что вам это даст?

Источник: Лена Миро



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