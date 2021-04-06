ВСУ выпустили в течение дня 16 мин по территории ДНР

Украинские военные во вторник выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня с 10.50 до 18.25 мск было зафиксировано семь фактов нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За указанный период было выпущено 16 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы», – передает слова представителя ДНР РИА «Новости».

Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт.

Кроме того, 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.