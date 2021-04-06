Россияне стали чаще жаловаться на мошеннические звонки от имени ЦБ

Россияне в марте чаще жаловались в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России, сообщил регулятор.

«Наиболее часто встречающаяся тематика звонков – «Мошенничество от имени Банка России» (7,9% от общего объема)», – цитирует материалы регулятора ТАСС.

Отмечается, что за период с 25 февраля по 31 марта 2021 года в кол-центр Банка РФ поступило 23,6 тыс. звонков, что на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период – с 21 января по 24 февраля 2021 года.

Ранее Банк РФ предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда.