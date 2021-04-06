Российские СМИ о том, как армяне похитили и переправили в Армению «Искандеры»

Отдел информации 5 апреля 2021,

Накануне haqqin.az сообщил (ФСБ начала расследование незаконных поставок «Искандер-М» из РФ в Карабах), что департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ начал расследование в отношении появления у Армении неучтенных «Искандеров-М» и применения их в Нагорном Карабахе.

Начатое в октябре прошлого года служебное расследование в российском Министерстве обороны по факту участия чиновников военного ведомства в незаконных поставках оружия в Армению, последовавшее после заявления Ильхама Алиева о непрекращающихся поставках вооружения армянской стороне контрабандным путём, привело к шокирующим результатам.

«В Южном военном округе армянской диаспорой РФ была сформирована сеть нелегальных поставок вооружения в Армению в обход системы военно-технического сотрудничества с государством-членом ОДКБ», — сообщили корреспонденту haqqin.az информированные источники, близкие к Минобороны России.

Сегодня издание «Большая Азия» посвятило большую статью сенсационной информации, распространенной редакцией haqqin.az.

Авторы статьи не скрывают своего шока от того факта, что боевые ракеты повышенного радиуса действия, категорически запрещённые к экспорту, продавались преступной группировкой со складов поставщикам, которые незамедлительно переправляли свой улов в Армению.

По наиболее вероятной версии, для преступного деяния был даже специально приобретён транспортный самолёт Ил-76, при помощи которого и осуществлялась преступная перевалка грузов. В связи с сугубой опасностью подобных афёр и срочным поручением руководства дело было расследовано действительно буквально за несколько дней совместными усилиями сотрудников Минобороны и ФСБ России.

Транспортный самолёт Ил-76

В статье говорится, что деятельность преступников осуществлялась через этнические группировки и была поставлена на широкую ногу. Журналистам удалось выяснить, что в материалах фигурируют различные торговые центры, магазины и даже строительные конторы, расположенные во всех концах РФ – Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Орловской и Тульской областях, Красноярске и Краснодаре…

«Хищение и преступная продажа ракет – дело из ряда вон выходящее. Но ещё страшнее наличие подпольной сети перевозки по стране и за границу. По сути, речь идёт о деятельности иностранной разведки на территории России. Причём бенефициаром в данном случае выступает Ереван. По счастливому стечению обстоятельств, незаконно приобретённое и доставленное адресату вооружение фактически не было задействовано и оказалось малоэффективным. Тут сказалась предусмотрительность российских военных. Дело в том, что никакие «инструкции по применению» на военных складах не содержатся. То есть взять ракету и суметь ей воспользоваться – это, как говорится, одна большая разница», – говорится в статье.

Авторы отмечают, что любое современное оружие – сложная высокотехнологичная система, весьма далёкая от простой компьютерной стрелялки. Использование такое техники предполагает фактически инженерные знания, коими зарубежные военные зачастую не обладают. Тем более если речь идёт о достаточно технически непродвинутой Армении. Поэтому принцип «выстрелил и забыл» никак не мог сработать при применении «Искандеров-М». Не стоит забывать, что ими пытались воспользоваться на пересечённой, горной местности, в условиях реального боестолкновения и вероятного использования азербайджанской стороной систем РЭБ. Остаётся только порадоваться тому факту, что принцип «тащи то, что плохо лежит» не сработал и что жертв от применения «Искандера-М» не было. Что, естественно, не помешает российским следователям жестко покарать «оборотней в погонах».

«И это действительно хорошие новости – для России. Но и для Азербайджана, который помог РФ разобраться со сложной ситуацией и, тем самым, только подтвердил дружеские и партнёрские отношения между двумя евразийскими государствами. А при наличии доверия можно справиться со многими проблемами.

Теперь предстоит долгая и кропотливая работа – чудовищная по своим объёмам – по выявлению и чистке не только в рядах вооружённых сил, но и в ряде гражданских организаций, которые могли быть вовлечены в преступный оборот оружия. В этой связи хотелось бы порекомендовать российским законодателям внести поправки в законы «по китайскому варианту». Ведь хорошо известно, сколь безапелляционно, прямо-таки по законам военного времени судят за подобные дела в Поднебесной. Впрочем, в КНР даже за простую коррупцию нередко положен расстрел. Возможно, поэтому Китай и остаётся Китаем уже не одну тысячу лет», – говорится в статье.

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